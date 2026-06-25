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На «энергетическом Рамштайне» объявили о 375 млн евро на поддержку Украины

Энергетика
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В польском Гданьске состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетической поддержки Украины G7+ или так называемый «энергетический Рамштайн»
В польском Гданьске состоялось четвертое заседание Координационной группы по вопросам энергетической поддержки Украины G7+ или так называемый «энергетический Рамштайн»
На четвертом заседании «энергетического Рамштайна» в формате G7+ в польском Гданьске партнеры объявили о новых взносах на общую сумму 375 млн евро на помощь украинскому энергетическому сектору.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль по результатам энергетического «Рамштайна» в Гданьске.

Какую помощь объявили партнеры

По словам Шмыгаля, дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины предоставят:
  • США — 175 млн долларов;
  • Швеция — 137 млн ​​евро;
  • Норвегия — 77 млн ​​евро;
  • Эстония — 2,125 млн евро;
  • Исландия — 550 тыс. евро;
  • Литва — 4 млн евро.
Со словами поддержки выступили представители стран G7+ и международных организаций, в частности Канады, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, Норвегии, Эстонии, Исландии, Нидерландов, Литвы, Республики Корея, Латвии, Швеции, Словацкой Республики и ЕИБ, ПРООН, Всемирного банка, Секретариата Энергетического Сообщества.
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В общей сложности к обсуждению присоединились 20 стран, представители ЕС и 6 международных организаций.

Потребности энергосектора превышают 650 млн евро

«Наши приоритеты на 2026−2027 годы направлены на одновременное обеспечение устойчивости энергосистемы в условиях войны и ее полную интеграцию в европейское энергетическое пространство: защита энергетической инфраструктуры, восстановление поврежденных мощностей, развитие распределенной генерации, закачка газа в подземные хранилища и развитие межгосударственных интерконнекторов», — отметил Шмыгаль.
За 2026 год партнеры внесли в Фонд поддержки энергетики Украины более 317 млн евро. Однако уже сейчас общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро:
  • 295 млн евро необходимо на восстановление и ремонт поврежденных энергетических объектов;
  • около 192 млн евро — на развитие распределенной генерации;
  • почти 148 млн евро — на формирование аварийного резерва и закупку критически важного оборудования.
Украина получит от ЕС первый транш в размере 3,5 млрд евро из пакета поддержки на общую сумму 90 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаШмыгальФинансовая помощь
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