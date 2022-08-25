На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн — Finance.ua
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На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн

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На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн
На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн
С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания «Укрпочта» продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии Ain.ua.
Компания официально открыла свой магазин на Amazon в конце июня 2022 года, магазин на eBay у компании на тот момент уже работал. В новом магазине продавался набор из марок, конверта и открытки «русский военный корабль... Все!», брендированный мерч: футболки, свитшоты, кепки и так далее.
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Треть из всех заказов за этот период приходилась на США. Также активно покупают продукцию «Укрпочты» покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.
Из 5,3 млн грн, полученных от продажи, около 600 000 грн компания направила на благотворительность.
Разработкой магазина и выводом бренда Укрпочта на международные маркетплейсы занималась команда агентства Disqover Agency.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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