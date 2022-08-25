На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн — Finance.ua

На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн Сегодня 07:06 — Казна и Политика

На eBay и Amazon «Укрпочта» за 3 месяца продала марок и мерча на 5 млн грн

С момента открытия онлайн-магазина на eBay и Amazon компания «Укрпочта» продала там марок и мерчандайза на 5,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии Ain.ua.

Компания официально открыла свой магазин на Amazon в конце июня 2022 года, магазин на eBay у компании на тот момент уже работал. В новом магазине продавался набор из марок, конверта и открытки «русский военный корабль... Все!», брендированный мерч: футболки, свитшоты, кепки и так далее.

Треть из всех заказов за этот период приходилась на США. Также активно покупают продукцию «Укрпочты» покупатели из Германии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Из 5,3 млн грн, полученных от продажи, около 600 000 грн компания направила на благотворительность.

Разработкой магазина и выводом бренда Укрпочта на международные маркетплейсы занималась команда агентства Disqover Agency.

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