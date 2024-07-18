На двух энергообъектах произошли аварии: в 11 областях увеличили ограничение света — Finance.ua
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На двух энергообъектах произошли аварии: в 11 областях увеличили ограничение света

Энергетика
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На двух энергообъектах произошли аварии: в 11 областях увеличили ограничение света
На двух энергообъектах произошли аварии: в 11 областях увеличили ограничение света
Из-за аварий на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях», — говорится в сообщении.

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В других областях ограничения действуют согласно анонсированному ранее расписанию: с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в другие часы — три очереди.

Справка Finance.ua:

  • Потребители каждой области, которые не входят в список объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.
  • Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.
  • Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди — это ответственность облэнерго.
По материалам:
Економічна Правда
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