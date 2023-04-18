«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции! — Finance.ua
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«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции!

Финтех и Карты
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«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции!
«На довгому заряді з Very Card» — Таскомбанк совместно с Mastercard анонсировали старт акции!
Рассчитывайтесь картой Very Card от Таскомбанк и принимайте участие в розыгрыше мощных ноутбуков.
Таскомбанк совместно с Mastercard начал акцию «На довгому заряді з Very Card» с возможностью выиграть один из трех мощных игровых ноутбуков или универсальные подарочные сертификаты номиналом 5 000 грн.
Чтобы стать участником акции нужно в течение одного из этапов акции осуществить три или больше операций картой Very Card на сумму от 200 гривен каждая при оплате товаров и услуг в торгово-сервисных сетях или интернете.
В розыгрыше смогут принять участие все держатели активных физических и виртуальных карт Very Card от Таскомбанка, а также клиенты, которые оформят и активируют карту в период проведения акции.
Акция продлится до 30 июня 2023 года включительно и будет разделена на три этапа:
  • с 1 по 30 апреля 2023 года включительно
  • с 1 по 31 мая 2023 года включительно
  • с 1 по 30 июня 2023 года включительно
Победителей каждого этапа будет определено при помощи сервиса random.org методом случайной выборки. Все дополнительные транзакции увеличивают шансы участника на выигрыш. А значит, чем больше оплат картой Very Card — тем больше шансов выиграть ценные подарки!
Лицензия НБУ № 84 от 25.10.2011. Регистрация НБУ № 45 от 21.10.1991.
По материалам:
Таскомбанк
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