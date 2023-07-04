На дорогах Польши с 1 июля новые правила и штрафы — Finance.ua

На дорогах Польши с 1 июля новые правила и штрафы Сегодня 17:34 — Технологии&Авто

Польша снова меняет правила дорожного движения: с 1 июля на автодорогах страны действуют нововведения, направленные на повышение безопасности людей, сохранность грузов и транспортных средств.

Подписанный президентом Польши Анджеем Дудой закон вводит запрет на обгон грузовиками других грузовых автомобилей, двигающихся по скоростным автомагистралям. Обгон разрешается, «если скорость движения этого транспортного средства значительно меньше, чем ограничение скорости для транспортных средств категории N2 или N3».

Речь идет о транспортных средствах категории N2 (масса до 12 т) и N3 (масса до 16 т), длина которых превышает 7 метров. Под этот габарит могут подпадать даже некоторые легкие грузовики и фургоны сегмента LCV с удлиненной платформой.

Что такое «значительно меньшая скорость»

В комментариях дается расшифровка толкования «значительно меньшая скорость». Этот термин предполагает движение хотя бы на 10 км/ч медленнее, чем разрешено правилами на этом участке пути. Если фура впереди ползет со скоростью 70 км/ч, а здесь можно ехать 90 км/ч, то смело идите на обгон.

Итак, перед обгоном подстройте скорость своей грузовой машины к той, которую должны обгонять. Сопоставили? Если стрелка спидометра показывает, что вы идете вслед за «тихоходом» по крайней мере на 10−12 км/ч медленнее разрешенного на этом участке пути, то здесь уже имеете право обгонять.

На дорогах с рельефным перепадом лучше удвоить запас в разрыве скоростей и только тогда приступить к маневру.

Эксперты советуют не привязываться к показателю разницы в 10 км/ч, а прибавлять два-три километра, а лучше пять, а то и добрых десять километров, поскольку в ходе маневра не исключено, что этот попутный транспорт поедет немного быстрее. Это может быть не преднамеренное действие, скажем, где-то на спуске, где обычно ход автоматически ускоряется.

В таком случае ваше нарушение может зафиксировать прибор полицейского или стационарно установленная камера видеофиксации. И тогда вы становитесь нарушителем ПДД.

Что касается рядности обгона, то здесь также ясно все прописано: на автомагистрали или скоростном шоссе с тремя или более выделенными полосами на проезжей части в одном направлении грузовые автомобили имеют право использовать только две крайние правые полосы этого направления.

Кроме этого, с 1 июля на дорогах общего пользования Польши разрешено движение раллийных автомобилей, ранее этого права не имевших. Теперь они смогут перемещаться, если это необходимо для поездок между участками ралли. Для этого гоночные автомобили должны быть оснащены специальными номерными знаками и будут управляться лицензированным пилотом соответствующей категории.

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Телеканал 24 По материалам:

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