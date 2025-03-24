На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак — Finance.ua

На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак 24.03.2025, 01:01 — Технологии&Авто

На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак

На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак — черные песочные часы на белом фоне. Он может показаться загадочным водителям, ведь не содержит стандартных символов ограничений скорости или предупреждений. Однако этот знак имеет четкое назначение и играет немаловажную роль в развитии автомобильной отрасли.

Этот знак не предназначен для обычных водителей — он направлен исключительно на автономные транспортные средства. Таблица выполняет функцию своего рода ориентира для систем навигации беспилотных автомобилей, помогая им корректировать движение и получать точные координаты на определенных участках дороги.

В настоящее время знаки с песочными часами установлены на нескольких участках автобанов в Германии, в частности:

на трассе A9 между развязками Pfaffenhofen и Holledau;

на трассе A93 вблизи города Wolnzach.

Бавария была выбрана не случайно, ведь здесь расположены штаб-квартиры таких автомобильных гигантов, как BMW (Мюнхен) и Audi (Ингольштадт), которые активно работают над развитием автономного транспорта.

Развитие автономных автомобилей требует создания специальной инфраструктуры. Знаки с песочными часами являются частью технологического решения, помогающего беспилотным автомобилям ориентироваться в пространстве и получать дополнительные данные для безопасного движения.

Хотя водителям традиционных автомобилей этот знак не несет никаких ограничений, его появление свидетельствует о постепенной интеграции автономного транспорта в реальное дорожное движение. В дальнейшем подобные технологические решения могут стать частью стандартной инфраструктуры на дорогах многих стран.

Ampercar По материалам:

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