На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак — Finance.ua

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На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак

Технологии&Авто
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На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак
На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак
На дорогах Германии появился новый необычный дорожный знак — черные песочные часы на белом фоне. Он может показаться загадочным водителям, ведь не содержит стандартных символов ограничений скорости или предупреждений. Однако этот знак имеет четкое назначение и играет немаловажную роль в развитии автомобильной отрасли.
Этот знак не предназначен для обычных водителей — он направлен исключительно на автономные транспортные средства. Таблица выполняет функцию своего рода ориентира для систем навигации беспилотных автомобилей, помогая им корректировать движение и получать точные координаты на определенных участках дороги.
В настоящее время знаки с песочными часами установлены на нескольких участках автобанов в Германии, в частности:
  • на трассе A9 между развязками Pfaffenhofen и Holledau;
  • на трассе A93 вблизи города Wolnzach.
Бавария была выбрана не случайно, ведь здесь расположены штаб-квартиры таких автомобильных гигантов, как BMW (Мюнхен) и Audi (Ингольштадт), которые активно работают над развитием автономного транспорта.
Развитие автономных автомобилей требует создания специальной инфраструктуры. Знаки с песочными часами являются частью технологического решения, помогающего беспилотным автомобилям ориентироваться в пространстве и получать дополнительные данные для безопасного движения.
Хотя водителям традиционных автомобилей этот знак не несет никаких ограничений, его появление свидетельствует о постепенной интеграции автономного транспорта в реальное дорожное движение. В дальнейшем подобные технологические решения могут стать частью стандартной инфраструктуры на дорогах многих стран.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Ampercar
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