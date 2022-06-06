На Днепровской ГАЭС планируют генерировать «зеленый» водород — Finance.ua

На Днепровской ГАЭС планируют генерировать «зеленый» водород

Сегодня 10:15 — Энергетика

Крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины — ЧАО «Укргидроэнерго» изучает технологические возможности для генерации «зеленого» водорода на Днепровской ГАЭС. Об этом сообщает Госэнергоэффективность со ссылкой на информацию, которая прозвучала во время дискуссии «Достаточность водных ресурсов для производства водорода».

Специалисты Укргидроэнерго поделились своими наработками по этому направлению. Целесообразность строительства мощностей на Днепровской ГАЭС объясняется тем, что у станции достаточно высокий напор. Агрегаты, работая в базовом режиме, могут обеспечить необходимым количеством электроэнергии, необходимой для производства водорода.

«Производство водорода на базе гидрогенерирующих мощностей — перспективное направление во всем мире. Сейчас мы изучаем технологическую составляющую, чтобы в перспективе реализовать проект по электролизному производству водорода, мощностью 1 МВт, на Днепровской ГАЭС», — отметила директор Департамента по реализации инновационных проектов Укргидроэнерго. Напомним, Днестровскую ГАЭС в «Укргидроэнерго» называют «самым амбициозным проектом в современной Украине».

По проекту станция должна состоять из 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2 947 в насосном, что ставит ее на шестое место в мире по установленной мощности. Уникальность станции состоит в том, что она работает в режиме «насос — турбина» и позволяет использовать аккумулированную в ночное время энергию для производства электроэнергии во время пиковых нагрузок на сеть.

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