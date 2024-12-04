На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто — Finance.ua

На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто Сегодня 20:03 — Личные финансы

На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают покупать автомобили. Количество сделок купли-продажи значительно уменьшилось, если сравнивать до 23 февраля 2022 года, но авторынок в Украине живой.

При покупке подержанного авто прежде всего следует обратить внимание на состояние авто, его возраст, а главное — пробег. Перед покупкой машины с пробегом следует тщательно изучить ее историю. Подержанные авто могут иметь скрытую историю, такую ​​как участие в серьезных ДТП, проблемы с документами или даже быть в списках угнанных. Проверяйте VIN-код автомобиля и выясните все подробности его истории через специализированные базы данных. К примеру, один из вариантов, где можно это сделать, портал Cebia

Немаловажным аспектом является и техническое состояние кузова. Поврежденное или некачественно отремонтированное авто может иметь проблемы с коррозией. А это может повлиять на долговечность и безопасность машины.

Обращайте внимание на работу двигателя, коробки передач, системы охлаждения. Чрезмерный шум, неприятные запахи, дым могут свидетельствовать о серьезных проблемах.

Читайте также С сегодняшнего дня меняется цена Зеленой карты

Следует также провести тест-драйв. Во время тест-драйва обращайте внимание на то, как автомобиль ведет себя на дороге: удобство вождения, шум, вибрации, реакцию на акселератор и тормоза.

Убедитесь также в подлинности документов. Нужно внимательно исследовать, не находится ли автомобиль в залоге и нет ли открытых штрафов.

Как снизить риски при покупке подержанного авто

1. Выбор надежного продавца

Покупать б/у автомобиль лучше у авторизованных дилеров или на авторизованных площадках, где автомобили проходят тщательную проверку. Примерами здесь могут служить: Auto. ria, OLX, RST, где ежедневно публикуются тысячи объявлений о продаже подержанных авто.

Читайте также Новые условия для украинских автовладельцев: что изменится на рынке ОСАГО в 2025 году

Также на помощь могут прийти разные аукционы. На аукционах в Украине часто продаются б/у автомобили с таможенным оформлением, в частности через онлайн-аукционы, или специализированные площадки.

2. Проверка у специалиста

Если у вас нет достаточно знаний для оценки технического состояния авто, лучше обратиться к специалисту или диагносту, который может провести независимую проверку.

Читайте также НБУ планирует обновить требования к базе данных «автогражданки»

3. Использование гарантий

Если продавец предлагает гарантию на подержанный автомобиль, это может быть дополнительным гарантом того, что автомобиль был проверен и находится в нормальном состоянии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.