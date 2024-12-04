На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто — Finance.ua
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На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто

Личные финансы
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На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто
На что следует обратить внимание при покупке подержанного авто
Несмотря на полномасштабную войну, украинцы продолжают покупать автомобили. Количество сделок купли-продажи значительно уменьшилось, если сравнивать до 23 февраля 2022 года, но авторынок в Украине живой.
Об этом говорится в статье Finance.ua Автомобили, которые можно приобрести на рынке Украины за 1−2 тысячи долларов.
При покупке подержанного авто прежде всего следует обратить внимание на состояние авто, его возраст, а главное — пробег. Перед покупкой машины с пробегом следует тщательно изучить ее историю. Подержанные авто могут иметь скрытую историю, такую ​​как участие в серьезных ДТП, проблемы с документами или даже быть в списках угнанных. Проверяйте VIN-код автомобиля и выясните все подробности его истории через специализированные базы данных. К примеру, один из вариантов, где можно это сделать, портал Cebia.
Немаловажным аспектом является и техническое состояние кузова. Поврежденное или некачественно отремонтированное авто может иметь проблемы с коррозией. А это может повлиять на долговечность и безопасность машины.
Обращайте внимание на работу двигателя, коробки передач, системы охлаждения. Чрезмерный шум, неприятные запахи, дым могут свидетельствовать о серьезных проблемах.
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Следует также провести тест-драйв. Во время тест-драйва обращайте внимание на то, как автомобиль ведет себя на дороге: удобство вождения, шум, вибрации, реакцию на акселератор и тормоза.
Убедитесь также в подлинности документов. Нужно внимательно исследовать, не находится ли автомобиль в залоге и нет ли открытых штрафов.

Как снизить риски при покупке подержанного авто

1. Выбор надежного продавца
Покупать б/у автомобиль лучше у авторизованных дилеров или на авторизованных площадках, где автомобили проходят тщательную проверку. Примерами здесь могут служить: Auto. ria, OLX, RST, где ежедневно публикуются тысячи объявлений о продаже подержанных авто.
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Также на помощь могут прийти разные аукционы. На аукционах в Украине часто продаются б/у автомобили с таможенным оформлением, в частности через онлайн-аукционы, или специализированные площадки.
2. Проверка у специалиста
Если у вас нет достаточно знаний для оценки технического состояния авто, лучше обратиться к специалисту или диагносту, который может провести независимую проверку.
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3. Использование гарантий
Если продавец предлагает гарантию на подержанный автомобиль, это может быть дополнительным гарантом того, что автомобиль был проверен и находится в нормальном состоянии.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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