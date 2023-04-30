На что следует обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке — Finance.ua

На что следует обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке Сегодня 10:27 — Недвижимость

На что следует обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке

Перед покупкой жилья на вторичном рынке следует побывать в квартире несколько раз, желательно днем и вечером. Также следует обратить внимание на специфику и инфраструктуру микрорайона, осмотреть состояние придомовой территории, дома, подъезда. В самой квартире тщательно осматривать всё: полы, стенки, потолки, трубы, сантехнические приборы, счетчики. Важно также проверить документы на недвижимость.

Об этом пишет OLX.

Когда лучше просматривать жилье

Многие покупатели этот нюанс недооценивают, однако есть существенная разница в том, в какое время суток смотреть квартиру. В идеале просмотр такой недвижимости следует делать какие минимум дважды — утром и вечером. Днем удастся лучше рассмотреть внешний вид недвижимости, легче распознать дефекты ремонта или коммуникационных систем. А также понять, с каких сторон и насколько интенсивно комната освещается солнцем.

Вечерний визит нужен для того, чтобы посмотреть, как работает освещение в квартире и подъезде, оценить уровень уличного шума днем и вечером, парковочных мест под домом, атмосферу в микрорайоне.

Как зрительно оценить дом и местность?

Правильный выбор квартиры на вторичном рынке начинается с визуального осмотра местности и самого здания. На этом этапе обращаем внимание на следующие нюансы.

Расположение

Проверка недвижимости перед покупкой начинается с анализа специфики местности. Здесь следует обращать внимание на:

безопасность района;

удобство транспортной развязки;

развитость инфраструктуры (наличие детсада, школы, аптек, медцентров, магазинов, развлекательных заведений, парков и т.п.);

качество экологии.

Просмотр придомовой территории

На этом этапе целесообразно обратить внимание на следующие моменты:

наличие паркомест;

чистота и опрятность двора;

наличие детской и/или спортивной площадки (для кого это актуально).

Просмотр дома и подъезда

Чтобы покупка квартиры на вторичном рынке впоследствии не разочаровала, на этапе ознакомительного просмотра важно тщательно оценить состояние всего здания:

уточнить возраст дома;

оценить состояние фундамента и стен на наличие влаги, мха, трещин или других повреждений;

осмотреть окна и кровлю — они должны быть не повреждены;

внимательно осмотреть состояние углов, швов, балконов на предмет повреждений, влажных пятен.

Также стоит внимательно осмотреть состояние подъезда — насколько он чист, освещен, сух, сделан ли ремонт, закрывается ли дверь. Осматривая дом, не забудьте проверить внешнее состояние, размеры и работоспособность лифта.

Просмотр квартиры

При просмотре квартиры на вторичном рынке риелторы советуют обращать внимание на следующие моменты:

Особенности наружной отделки.

Несмотря на то, что вам нужна квартира с готовым ремонтом или вы планируете переделывать ее интерьер, перед покупкой нужно тщательно осмотреть стены и потолки в доме. Их состояние может указывать на наличие влажности или грибка, проблем с фундаментом или перекрытием. На стенах и потолках не должно быть трещин, плесени или следов затекания. Обои не должны отходить от стен.

Если планируете приобрести квартиру на последнем этаже, целесообразно подняться на чердак или крышу и осмотреть состояние перекрытия.

Также обратите внимание на состояние пола — какие материалы использованы для его отделки, насколько качественно выполнена кладка или требует замены.

Осмотр сантехники.

Следует осмотреть внешний вид сантехнических приборов, проверить их работоспособность. Перед покупкой квартиры убедитесь, что вода легко включается и выключается во всех кранах и душе, давление водоподачи достаточно, краны не протекают, вода нигде не капает. Далее убедиться, что унитаз правильно работает, нет протеканий или запаха канализации. При осмотре санузла обратить внимание на наличие и исправность вентиляции. Если она плохо работает — не избежать плесени в ванной. Если в квартире есть бойлер, следует проверить и его.

Комплексная проверка квартиры перед покупкой подразумевает и осмотр водяных и канализационных труб. Необходимо внимательно осмотреть их состояние. Особое внимание обратить на места соединений и участки в труднодоступных местах, скрытые от осмотра. Следует поинтересоваться, из какого материала изготовлены трубы, как давно их меняли, где расположен канализационный узел, была ли его замена.

Наличие счетчиков.

Чтобы избежать проблем в будущем, обратить внимание на наличие и работоспособность счетчиков электроэнергии, газа, воды. Правильное решение — попросить у продавца помещения копию последнего счета за потребление ресурсов и убедиться, что показатели счетчиков соответствуют указанным в счетах.

А в идеале просмотр недвижимости следует выполнять с узкопрофильными специалистами — строителем, сантехником, электриком.

Какие вопросы задавать при покупке квартиры?

При просмотре квартиры перед покупкой следует не только осматривать объект, но и пообщаться с продавцом. Правильные вопросы позволят больше узнать о недвижимости. В частности, у продавца стоит поинтересоваться:

когда в последний раз производился ремонт, какие материалы использовались;

в каком году и из каких материалов построен дом, когда в последний раз ремонтировали фасад, крышу;

когда производили замену окон, дверей, электропроводки, газовых и водоканализационных труб;

есть ли схемы размещения проводки, труб;

из каких материалов электропроводка — алюминиевая или медная (первая менее долговечная, склонная к перегревам);

если пол покрыт плиткой — что это за производитель, если ламинатом — какой класс;

какой контингент проживает в доме, какие отношения с соседями, бывали ли протекания воды от соседей;

есть ли место для парковки, гараж;

если продается меблированная квартира, уточнить, что именно остается, а что хозяин планирует забрать, если в помещении остается техника, мебель, уточнить, действует ли на нее гарантия.

Важно проверить и документы на квартиру: право собственности, кто в ней прописан, не находится ли недвижимость в залоге. Если продавцу нечего скрывать, он ответит на все вопросы покупателя и покажет документы.

Olx По материалам:

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