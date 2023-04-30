На что следует обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке — Finance.ua

На что следует обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке
Перед покупкой жилья на вторичном рынке следует побывать в квартире несколько раз, желательно днем и вечером. Также следует обратить внимание на специфику и инфраструктуру микрорайона, осмотреть состояние придомовой территории, дома, подъезда. В самой квартире тщательно осматривать всё: полы, стенки, потолки, трубы, сантехнические приборы, счетчики. Важно также проверить документы на недвижимость.
Об этом пишет OLX.
Когда лучше просматривать жилье
Многие покупатели этот нюанс недооценивают, однако есть существенная разница в том, в какое время суток смотреть квартиру. В идеале просмотр такой недвижимости следует делать какие минимум дважды — утром и вечером. Днем удастся лучше рассмотреть внешний вид недвижимости, легче распознать дефекты ремонта или коммуникационных систем. А также понять, с каких сторон и насколько интенсивно комната освещается солнцем.
Вечерний визит нужен для того, чтобы посмотреть, как работает освещение в квартире и подъезде, оценить уровень уличного шума днем и вечером, парковочных мест под домом, атмосферу в микрорайоне.
Как зрительно оценить дом и местность?
Правильный выбор квартиры на вторичном рынке начинается с визуального осмотра местности и самого здания. На этом этапе обращаем внимание на следующие нюансы.
Расположение
Проверка недвижимости перед покупкой начинается с анализа специфики местности. Здесь следует обращать внимание на:
- безопасность района;
- удобство транспортной развязки;
- развитость инфраструктуры (наличие детсада, школы, аптек, медцентров, магазинов, развлекательных заведений, парков и т.п.);
- качество экологии.
Просмотр придомовой территории
На этом этапе целесообразно обратить внимание на следующие моменты:
- наличие паркомест;
- чистота и опрятность двора;
- наличие детской и/или спортивной площадки (для кого это актуально).
Просмотр дома и подъезда
Чтобы покупка квартиры на вторичном рынке впоследствии не разочаровала, на этапе ознакомительного просмотра важно тщательно оценить состояние всего здания:
- уточнить возраст дома;
- оценить состояние фундамента и стен на наличие влаги, мха, трещин или других повреждений;
- осмотреть окна и кровлю — они должны быть не повреждены;
- внимательно осмотреть состояние углов, швов, балконов на предмет повреждений, влажных пятен.
Также стоит внимательно осмотреть состояние подъезда — насколько он чист, освещен, сух, сделан ли ремонт, закрывается ли дверь. Осматривая дом, не забудьте проверить внешнее состояние, размеры и работоспособность лифта.
Просмотр квартиры
При просмотре квартиры на вторичном рынке риелторы советуют обращать внимание на следующие моменты:
- Особенности наружной отделки.
Несмотря на то, что вам нужна квартира с готовым ремонтом или вы планируете переделывать ее интерьер, перед покупкой нужно тщательно осмотреть стены и потолки в доме. Их состояние может указывать на наличие влажности или грибка, проблем с фундаментом или перекрытием. На стенах и потолках не должно быть трещин, плесени или следов затекания. Обои не должны отходить от стен.
Если планируете приобрести квартиру на последнем этаже, целесообразно подняться на чердак или крышу и осмотреть состояние перекрытия.
Также обратите внимание на состояние пола — какие материалы использованы для его отделки, насколько качественно выполнена кладка или требует замены.
- Осмотр сантехники.
Следует осмотреть внешний вид сантехнических приборов, проверить их работоспособность. Перед покупкой квартиры убедитесь, что вода легко включается и выключается во всех кранах и душе, давление водоподачи достаточно, краны не протекают, вода нигде не капает. Далее убедиться, что унитаз правильно работает, нет протеканий или запаха канализации. При осмотре санузла обратить внимание на наличие и исправность вентиляции. Если она плохо работает — не избежать плесени в ванной. Если в квартире есть бойлер, следует проверить и его.
Комплексная проверка квартиры перед покупкой подразумевает и осмотр водяных и канализационных труб. Необходимо внимательно осмотреть их состояние. Особое внимание обратить на места соединений и участки в труднодоступных местах, скрытые от осмотра. Следует поинтересоваться, из какого материала изготовлены трубы, как давно их меняли, где расположен канализационный узел, была ли его замена.
- Наличие счетчиков.
Чтобы избежать проблем в будущем, обратить внимание на наличие и работоспособность счетчиков электроэнергии, газа, воды. Правильное решение — попросить у продавца помещения копию последнего счета за потребление ресурсов и убедиться, что показатели счетчиков соответствуют указанным в счетах.
А в идеале просмотр недвижимости следует выполнять с узкопрофильными специалистами — строителем, сантехником, электриком.
Какие вопросы задавать при покупке квартиры?
При просмотре квартиры перед покупкой следует не только осматривать объект, но и пообщаться с продавцом. Правильные вопросы позволят больше узнать о недвижимости. В частности, у продавца стоит поинтересоваться:
- когда в последний раз производился ремонт, какие материалы использовались;
- в каком году и из каких материалов построен дом, когда в последний раз ремонтировали фасад, крышу;
- когда производили замену окон, дверей, электропроводки, газовых и водоканализационных труб;
- есть ли схемы размещения проводки, труб;
- из каких материалов электропроводка — алюминиевая или медная (первая менее долговечная, склонная к перегревам);
- если пол покрыт плиткой — что это за производитель, если ламинатом — какой класс;
- какой контингент проживает в доме, какие отношения с соседями, бывали ли протекания воды от соседей;
- есть ли место для парковки, гараж;
- если продается меблированная квартира, уточнить, что именно остается, а что хозяин планирует забрать, если в помещении остается техника, мебель, уточнить, действует ли на нее гарантия.
Важно проверить и документы на квартиру: право собственности, кто в ней прописан, не находится ли недвижимость в залоге. Если продавцу нечего скрывать, он ответит на все вопросы покупателя и покажет документы.
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