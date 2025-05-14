На что следует обращать внимание, когда выбираете автогражданку — Finance.ua

На что следует обращать внимание, когда выбираете автогражданку Сегодня 19:00 — Страхование

На что следует обращать внимание, когда выбираете автогражданку

Автогражданка — народное название обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельца ( ОСАГО ). Согласно украинскому законодательству, каждый автомобиль, выезжающий на дороги общего пользования, должен быть застрахован. Полис обязателен для всех автомобилей — как уже зарегистрированных в Украине, так и для временно ввезенных.

Главное — выбор надежного страховщика. Хотя базовые условия у всех страховщиков одинаковые (это регулирует закон), все же есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание:

Репутация страховой компании. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с опытными водителями. Скорость урегулирования ущерба. Некоторые компании обещают выплаты без лишней бюрократии — это важно. Возможность оформления онлайн. Современные сервисы позволяют приобрести автогражданку за 10 минут с телефона или ноутбука. Наличие дополнительных опций. Например, «автогражданка +» с большими лимитами, бесплатная эвакуация автомобиля, техническая помощь или скидки на другие услуги.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с рейтингами страховых компаний по показателям качества урегулирования ущерба и уровня жалоб, регулярно публикуемых Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Согласно закону, страховка на авто оформляется на один год. Затем ее нужно продлевать. Срок действия ОСАГО может меняться, если вы:

водитель такси или перевозчик. В таком случае вы обязаны переоформлять страховку вместе с каждым новым обязательным техническим контролем;

владелец авто, зарегистрированного в другой стране. Тогда вы можете оформить ОСАГО только на время пребывания в Украине;

владелец незарегистрированного или временно зарегистрированного транспортного средства. Тогда можно оформить временный полис до момента постоянной регистрации.

Также отметим, что Верховная Рада в целом приняла законопроект о том, что бесплатно застраховать авто могут ветераны и люди с инвалидностью вследствие войны.

До 30 июня 2025 года эти категории граждан могут не покупать ОСАГО вовсе, но выплаты в случае ДТП все равно будут осуществляться. Далее заключение договора станет обязательным — но со 100% компенсацией. Если человек нарушит условия (например, не сам будет управлять автомобилем или предоставит ложные данные), лишится права на компенсацию в будущем.

Условия:

авто должно быть в собственности;

не для коммерческого использования;

компенсация — только за один автомобиль.

Большинство страховых компаний предлагают электронную автогражданку, которая имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный вариант. Сделать страховку для авто онлайн удобно: вам нужно только ввести необходимые данные, оплатить договор и загрузить его в свой телефон. Это займет не более 15 минут.

После того как вы оплатите полис, страховая компания отправит вам заключенный договор на указанную почту в формате PDF. В договоре будет указан номер вашего страхового полиса.

Электронный договор ОСАГО формируется непосредственно в базе данных МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины). Так вы не рискуете получить фальшивый полис, а информация о новом договоре гарантированно фиксируется в централизованной базе данных.

Вам нужно будет сохранить документ на смартфон и предъявить, если потребуется.

Как проверить то, что ОСАГО работает

Информацию обо всех застрахованных автомобилях хранит МТСБУ. Когда вы оформите ОСАГО, страховая компания передаст ваши данные в бюро.

Чтобы проверить, работает ли ваша страховка, сделайте следующее:

зайдите на сайт МТСБУ;

найдите на главной странице поле «Для потребителей», затем выберите из списка «Проверка полиса»;

нажмите на ссылку «Запрос в Централизованную базу данных МТСБУ»;

выберите пункт «Определить статус полиса внутреннего страхования по номеру транспортного средства на заданную дату».

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