⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо — Finance.ua
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⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо

Страхование
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⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо
⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
2. Нажать кнопку «Принять участие» под постом в канале.
1 победитель = 1 сертификат
Когда определим победителей?
Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.06. Официальные условия по ссылке.
Победителей рандомно выберет Телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.
🚗 Кликай — приглашай — заправляйся! Подарки ждут.

Принять участие

По материалам:
Finance.ua
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