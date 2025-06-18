⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо — Finance.ua

⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо Сегодня 16:55 — Страхование

⛽️Finance.ua дарит 7 сертификатов по 1500 грн на топливо

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажать кнопку «Принять участие» под постом в канале.

1 победитель = 1 сертификат

⏳ Когда определим победителей?

Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.06. Официальные условия Результаты розыгрыша будут опубликованы 24.06. Официальные условия по ссылке

Победителей рандомно выберет Телеграм-бот. Победители должны предоставить свои данные для связи.

🚗 Кликай — приглашай — заправляйся! Подарки ждут.

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