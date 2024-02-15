На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак — Finance.ua

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На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак

Личные финансы
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На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак
На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак
В настоящее время потребители все больше предпочитают интернет-магазины. Преимущества такой торговли — цена более привлекательная, можно сэкономить время и т. д. Однако, чтобы уберечь себя от разочарований и излишних трат, рекомендуем быть внимательными при выборе продавца.
Такие советы дала Госпродпотребслужба.
Права потребителя при покупке товара через интернет-магазин регулируются статьей 13 Закона Украины «О защите прав потребителей».
Перед заключением договоров на расстоянии продавец (исполнитель) должен предоставить потребителю следующую информацию:
  • наименование продавца (исполнителя), его местонахождение и порядок принятия претензии;
  • основные характеристики продукции;
  • цена, включая плату за доставку, и условия оплаты;
  • гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции;
  • другие условия поставки или исполнения договора;
  • минимальная продолжительность договора, если он предусматривает периодические поставки продукции или услуг;
  • стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа;
  • период принятия предложений;
  • порядок расторжения контракта.
Только при наличии указанной информации в полном объеме можно принимать положительное решение о покупке.

Возврат некачественного товара

Также напомним, что с возвратом качественных товаров есть некоторые нюансы:
  1. Есть перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), предусмотренный постановлением Кабмина № 172. В него входят продукты, лекарства, предметы гигиены, парфюмерия, ювелирные изделия, нательное и постельное белье.
  2. Следует сохранить кассовый или товарный чек. Если чек не сохранился, то можно подойти в магазин и написать заявление на получение копии чека. Магазины должны хранить информацию из кассовых аппаратов в течение трех лет.
  3. Товар можно вернуть в течение 14 дней после дня покупки.
  4. Это возможно в том случае, если товар не был в употреблении и сохранена упаковка.
  5. Если цена товара на день возврата изменилась, покупателю выплачивается сумма, уплаченная в день покупки.
  6. Деньги возвращают тем же способом, каким была произведена оплата: на карту или наличными.
  7. Деньги возвращаются в день обращения к продавцу или в более поздний срок, но не позднее 7 дней.

Справка Finance.ua:

  • напоминаем, если ваши права как потребителя нарушены и хозяйствующий субъект отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы;
  • также потребители могут защитить свои права в судебном порядке согласно статье 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Как вернуть деньги за товар

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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