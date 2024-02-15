На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак — Finance.ua

На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак Сегодня 18:14 — Личные финансы

На что обратить внимание при покупке товаров онлайн: как не попасть впросак

В настоящее время потребители все больше предпочитают интернет-магазины. Преимущества такой торговли — цена более привлекательная, можно сэкономить время и т. д. Однако, чтобы уберечь себя от разочарований и излишних трат, рекомендуем быть внимательными при выборе продавца.

Такие советы дала Госпродпотребслужба

Права потребителя при покупке товара через интернет-магазин регулируются статьей 13 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Перед заключением договоров на расстоянии продавец (исполнитель) должен предоставить потребителю следующую информацию:

наименование продавца (исполнителя), его местонахождение и порядок принятия претензии;

основные характеристики продукции;

цена, включая плату за доставку, и условия оплаты;

гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции;

другие условия поставки или исполнения договора;

минимальная продолжительность договора, если он предусматривает периодические поставки продукции или услуг;

стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа;

период принятия предложений;

порядок расторжения контракта.

Только при наличии указанной информации в полном объеме можно принимать положительное решение о покупке.

Возврат некачественного товара

Также напомним, что с возвратом качественных товаров есть некоторые нюансы:

Есть перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), предусмотренный постановлением Кабмина № 172. В него входят продукты, лекарства, предметы гигиены, парфюмерия, ювелирные изделия, нательное и постельное белье. Следует сохранить кассовый или товарный чек. Если чек не сохранился, то можно подойти в магазин и написать заявление на получение копии чека. Магазины должны хранить информацию из кассовых аппаратов в течение трех лет. Товар можно вернуть в течение 14 дней после дня покупки. Это возможно в том случае, если товар не был в употреблении и сохранена упаковка. Если цена товара на день возврата изменилась, покупателю выплачивается сумма, уплаченная в день покупки. Деньги возвращают тем же способом, каким была произведена оплата: на карту или наличными. Деньги возвращаются в день обращения к продавцу или в более поздний срок, но не позднее 7 дней.

Справка Finance.ua:

напоминаем, если ваши права как потребителя нарушены и хозяйствующий субъект отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы;

также потребители могут защитить свои права в судебном порядке согласно статье 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».

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