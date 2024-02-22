На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году — Finance.ua

На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

На что обратить внимание, если решили зарабатывать на FOREX в 2024 году

Торговля на FOREX является высокодоходной, но одновременно высокорисковой инвестицией. Прежде чем начинать торговать на FOREX, необходимо прочитать несколько книг, чтобы понимать, как это работает. Если очень коротко, принцип торговли на FOREX основывается на маржинальной торговле.

Как это работает

Вы приобретаете один актив (валюту, металл, криптовалюту, товар и т. д. ) за другой актив и ждете, пока этот актив вырастет в цене.

Или продаете этот актив и ждете, пока он подешевеет. Как только купленный товар вырос в цене или продан — упал, вы закрываете сделку и фиксируете прибыль.

Для того чтобы заработать на FOREX, необходимо угадать, в какую сторону — вверх или вниз — будет двигаться цена на финансовый инструмент для торговли. От правильности вашего решения будет зависеть, получите вы прибыль или убыток.

Технический анализ

Некоторые брокерские компании предоставляют своим клиентам так называемый технический анализ. В его основе лежат данные от разных индикаторов, и он показывает наилучшее решение для дальнейшего действия по активу — покупать или продавать.

Однако следует понимать, что технический анализ может показать только общее направление и не дает гарантий правильности открытой вами сделки. Любую сделку следует открывать, лишь всесторонне оценивая ситуацию на рынке.

Также важно знать, что влияет на формирование цены на тот или иной актив. Постоянно отслеживать в режиме реального времени новости о финансовых, валютных и товарных рынках.

К примеру

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину возникли сложности с транспортировкой украинских экспортных товаров (прежде всего сельхозпродукции) за границу. Международный рынок сразу отреагировал ростом цен на пшеницу и другие зерновые культуры.

После нападения боевиков ХАМАС на Израиль и начала операции в Газе йеменские хуситы увеличили количество нападений на суда в Красном море, а также потопили несколько провозивших нефть танкеров. Цены на нефть в мире сразу пошли вверх.

Если примеры с поведением товарных рынков более понятны, то реакция валют на события в мире гораздо сложнее. Трейдер должен уметь работать с экономическим календарем, содержащим основные финансовые новости, понимать принципы работы фондового рынка и быть знакомым с основными принципами управления денежными средствами (money management).

Подробнее о том, что нужно знать в 2024 году, чтобы зарабатывать на торговле на FOREX, читайте в статье Finance.ua.

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