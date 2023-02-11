На что мы тратим слишком много: как начать экономить — Finance.ua

На что мы тратим слишком много: как начать экономить Сегодня 18:00 — Личные финансы

Часто нам кажется, что, переплатив несколько гривен, мы существенно не изменим расходы нашего бюджета, но это далеко не так.

Вредные привычки и неполезные развлечения

Прежде всего это касается курильщиков, которые в месяц могут тратить в пределах 500 гривен, если не больше. Поэтому за год набегает солидная сумма, которую вы просто сжигаете в буквальном смысле.

В среднем пачка сигарет стоит 60 гривен, так что если у вас идет пачка в неделю — это примерно 240 гривен. Если же вы курите чаще, например, ежедневно, то сумма за год может составить почти 22 тысячи гривен.

Многие курильщики в последние годы перешли на электронные гаджеты, стики к которым стоят порой дороже, чем пачка сигарет — от 80 гривен.

Если вы любите компьютерные игры, то у нас плохие новости, ведь покупая лутбоксы, так называемые контейнеры с игровыми ценностями, рискуете потратить неоправданно большие деньги. Конечно, потреблять лицензионный товар — правильное решение любого цивилизованного человека, однако к онлайн расходам нужно подходить так же осознанно, как и в оффлайне.

Азартные игры — также еще одна статья расходов, на которую совершенно незаметно можно спустить немалую сумму. Самым доступным развлечением в этой сфере являются лотерейные билеты, которые стоят до 20 гривен. Поэтому в надежде на скорый выигрыш и, учитывая низкую цену, любители азартных игр покупают сразу несколько.

Алкоголь и еда в ресторане

Если вы решили контролировать свои расходы и начать экономить, это не значит, что стоит отказываться от привычного образа жизни. Напротив, стоит все же оставить то, что доставляло наибольшее удовольствие, чтобы не испытывать психологического давления и угнетения.

Доставка еды домой

Так же как и культура кофе, в последнее время в Украине быстрыми темпами набирают популярность службы доставки еды. Дополнительная цена за доставку Glovo, Uber Eats, Raketa составляет от 40 гривен. Также добавим, что довольно часто цена блюда в таком приложении может быть выше, чем в заведении или на сайте.

На чем экономить не стоит

Вместе с тем есть ряд категорий, на которых бы мы не советовали экономить, ведь вместо желаемых сбережений ваши расходы только возрастут.

Обычно техника стоит не дешево, поэтому большинство откладывает некоторое время, чтобы купить желаемую вещь, или же берет ее в рассрочку. Поэтому когда возникает вопрос, какой аксессуар выбрать, большинство поглядывает в сторону чего-то более дешевого и видит в этом возможность сэкономить, но это не совсем хорошая идея.

Дело в том, что, приобретя неоригинальные аксессуары: зарядку, наушники и т.д., не только рискуете повредить новое устройство, но и переплатить. Неоригинальные или некачественные технические аксессуары могут быстро ломаться, поэтому фактически вы переплачиваете дважды и вполне могли себе позволить сразу приобрести что-то качественное, пусть и по более высокой цене.

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Телеканал 24 По материалам:

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