На что больше всего выросли расходы украинцев — Finance.ua

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На что больше всего выросли расходы украинцев

Личные финансы
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В ноябре 2022 года украинцы на 15% больше, чем в октябре, платили картами в сети торговых терминалов ПриватБанка за покупку электроники и бытовой техники.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как отметили в пресс-службе, ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж «черной пятницы». Наиболее популярными товарами месяца стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.
В ноябре украинцы больше тратили на горючее — оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, меньше тратили с карт на еду (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).
По данным пресс-службы, в условиях перебоев с электроснабжением набирает популярность услуга снятия наличных денег на кассе. За ноябрь через торговые терминалы ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученных наличных на кассах немного превышает 1,5 тыс. грн.
В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн), добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 85,2 пункта, что на 1,6 пункта выше показателя октября. Украинцы стали меньше бояться инфляции и девальвации.

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По материалам:
РБК-Україна
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