На чем экономят украинцы (инфографика) — Finance.ua

На чем экономят украинцы (инфографика) Сегодня 14:00 — Личные финансы

С началом полномасштабного вторжения украинцы начали тратить меньше и реже покупать почти все категории товаров. По официальной статистике цены в 2022 году выросли более чем на 25%, средний чек украинцев уменьшился.

Об этом говорилось на онлайн-мероприятии «Потребительские настроения украинцев после полномасштабного вторжения», проведенного компанией «Делойт».

«Средний чек уменьшился: на продукты — на 8%, на электронику — на 11%, на детские товары — на треть. Полномасштабная война повлияла на отношение граждан к брендам. Например, большинство опрошенных отказываются покупать товары, связанные с рф, а более трети респондентов готовы покупать дороже социально ответственного бизнеса, который поддерживает ВСУ», — сообщил Александр Ямпольский, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции «Делойт» в Украине.

Средний чек на продукты среди покупок онлайн — 1320 грн (вырос на 22%), покупок оффлайн — 798 грн (снизился на 8%).

На чем экономят

Как показало исследование, больше всего украинцы начали экономить на досуге и развлечениях — этот показатель упал на 86%. Алкогольные напитки и косметические средства упали на 82–83%. Также многие перестали заказывать еду в ресторанах (79%). Более половины отметили о готовности экономить на покупке продуктов.

Оффлайн vs онлайн

Большинство украинцев предпочитают традиционные магазины, в частности из-за возможности увидеть товар, однако доля таких покупателей существенно сократилась с 83% в 2021 году до 55% в 2022 году.

Бойкотирование товаров рф

71% опрошенных украинцев отказывается от покупки товаров производителей или у продавцов, остающихся на рынке рф. В то же время, каждый пятый респондент выбирает нейтральную позицию в этом вопросе.

Более трети опрошенных готовы платить больше за товары тех производителей или бизнесов, которые поддерживают ВСУ или пострадали от военных действий.

Наибольшую лояльность демонстрируют украинцы со статусом ВПЛ, мужчины, жители западных областей, респонденты возрастной группы 28–57 лет и работающие украинцы.

Только 3% украинцев отметили, что не учитывают поддержку ВСУ и/или пострадавших от военных действий при выборе товара.

ВПЛ

Почти у трети украинцев со статусом ВПЛ частота покупок выросла как в оффлайн-, так и в онлайн-магазинах, что почти вдвое превышает средние показатели по Украине.

Они чаще всего покупают мебель и товары для дома, однако их средний чек на указанную категорию товаров (2073 грн) почти на 25% ниже среднеукраинского показателя.

Прогнозы

После Победы потребительское поведение украинцев будут определять следующие ключевые факторы:

управление инфляционными ожиданиями в стране,

обеспечение рабочими местами,

уменьшение уровня безработицы,

успешность политики по восстановлению общественной целостности и поощрение возвращения в страну соотечественников, вынужденно искавших убежище за границей.

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