На CES 2024 представили идеального голосового помощника (видео) — Finance.ua
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На CES 2024 представили идеального голосового помощника (видео)

Технологии&Авто
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На CES 2024 представили идеального голосового помощника (видео)
На CES 2024 представили идеального голосового помощника (видео)
На выставке CES 2024 представили устройство Rabbit R1 — идеальный голосовой помощник. С помощью собственного ИИ он управляет абсолютно любыми приложениями на смартфоне и ПК без поддержки со стороны разработчиков.
Можно голосом заказать такси, забронировать номер, переключить видео, открыть окно в браузере, запустить игру, не беспокоясь о совместимости с другими устройствами. Все уже предусмотрено разработчиками.
Такую работу обеспечивает нейросеть LAM (Large Action Model). Примечательно, что для полноценной работы не нужно устанавливать программы.
Гаджет отличается минимальным дизайном, его толщина не превышает пачку стикеров. Большинство устройств отведено под 2,88-дюймовый сенсорный дисплей.
Смартфон оснастили процессором MediaTek с частотой 2,3 ГГц, 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 Гб. Также есть слот под SIM-карту для доступа в Интернет. Представители компании-производителя заявляют, что в автономном режиме гаджет будет работать весь день.
СМИ сравнивают идею Rabbit R1 с Alexa или Google Assistant, а также отмечают, что таковыми могут быть гаджеты в будущем.
Rabbit R1 уже доступен для предварительного заказа по цене $199, поставки смартфона начнутся в марте-апреле.
По материалам:
t4
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