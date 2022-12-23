На Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения — Finance.ua

На Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

На Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения

На боевой беспилотник Bayraktar Akıncı поставили и опробовали новейшую систему наведения.

Об этом в Твиттере сообщил технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

«Тестовые стрельбы с использованием комплекта наведения нового поколения GÖKÇE. В яблочко...» — отметил он.

Напомним, недавно Турция произвела первый успешный запуск сверхзвуковой ракеты TRG230IHA, разработанной компанией Roketsan. Запуск был произведен с беспилотника Bayraktar Akıncı.

Турецкие беспилотники Bayraktar Akıncı оснащают двигателями украинского производства. Турецкая компания Baykar намерена построить в Украине не просто завод по производству ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и создавать в Украине Bayraktar Akıncı и Bayraktar Kizilelma — новый беспилотный истребитель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.