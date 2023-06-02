На аукционе за рекордную цену продали монету из Пантикапея (фото) — Finance.ua

На аукционе за рекордную цену продали монету из Пантикапея (фото) Сегодня 18:36

На аукционе Numismatica Ars Classica в Цюрихе за рекордную цену была продана монета из Пантикапея — греческой колонии, которая располагалась на месте современной Керчи на восточном побережье Крыма. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Монету, отчеканенную в 4 веке до нашей эры, продали анонимному покупателю более 4,8 млн фунтов стерлингов. Эта сумма установила новый рекорд для античных монет, проданных на аукционах.

На аверсе монеты изображена голова сатира.

На реверсе изображен грифон с копьем в пасти.

Специалисты утверждают, что изображение сатира в три четверти делает монету особенной. Также считается, что она существует всего в трех экземплярах, и два других купить невозможно, потому что они находятся в музейных коллекциях.

Античный город Пантикапей был частью Боспорского царства. Изображение сатира на монете может быть отсылкой к царю династии Спартокидов Сатиру I, правившему греко-скифским государством с 432 до н.э. по 389 год до н.э. Грифон символизирует мифических телохранителей золотых месторождений в горах Скифии.

История монеты

Советские власти вывезли монету из Крыма в государственный музей Эрмитаж. В его коллекции она находилась до начала 30-х годов, когда музей распродал много своих экспонатов, чтобы собрать деньги для советского правительства.

Тогда же, например, Эрмитаж продал такие картины, как Мадонна Альба Рафаэля (1511) и Благовещение Яна ван Эйка (1434−36), которые впоследствии стали основой коллекции Национальной галереи искусств в Вашингтоне.

После завершения аукциона монета из Крыма установила новый рекорд как самая дорогая античная монета. В то же время, самой дорогой монетой всех времен является 20 долларов из золота, отчеканенная в 1933 году. В 2021 году она была продана на аукционе Sotheby’s за $18,9 млн.

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