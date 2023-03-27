На аукцион выставили потенциально самый дешевый Lamborghini в истории (фото) — Finance.ua

На аукцион выставили потенциально самый дешевый Lamborghini в истории (фото) Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

На аукционном сайте RM Sotheby’s появился легендарный трактор Lamborghini DL25, ставший одним из первых произведенных тракторов компанией Lamborghini в 1950-х годах.

Lamborghini DL25 считается произведением искусства и техники, поскольку его дизайн был создан Ферручио Ламборгини самостоятельно. Благодаря тому, что трактор был произведен на основе компонентов военных транспортных средств, его двигатель мог выдерживать большие нагрузки и работать даже в тяжелых условиях. Мощность двигателя 25 лошадиных сил и может развивать скорость до 20 км/ч. Его особенность — наличие пневматических тормозов, которые в это время были редкостью в мире тракторов.

В настоящее время состояние трактора не совсем идеально, однако благодаря тому, что он был тщательно сохранен в течение последних десятилетий, он заслуживает внимания коллекционеров, которые ценят исторические и технические достижения. Примерная стоимость трактора на аукционе составляет около 20 000 долларов США.

😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.