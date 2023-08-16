На 830% дороже обычного: в Италии рекордно выросли цены на авиабилеты на популярные острова — Finance.ua

На 830% дороже обычного: в Италии рекордно выросли цены на авиабилеты на популярные острова Сегодня 18:35 — Мир

На 830% дороже обычного: в Италии рекордно выросли цены на авиабилеты на популярные острова

Правительство Италии заявило, что ограничит цены на рейсы на Сардинию и Сицилию, которые являются двумя самыми популярными островами страны для отдыха. Ограничения будут действовать в пиковые летние месяцы и на праздники, когда в эти регионы прибывает больше всего туристов, пишет The Sun.

В Италии взялись за цены на авиабилеты на популярные острова

Соответственно, сумасшедший спрос взвинчивает цены на авиабилеты «до небес». Недавнее исследование показало: цены на авиабилеты на эти острова из материковой Италии в пик туристического сезона летом могут быть на 830% выше, чем в среднем в другое время года.

Также цены резко раздувались и в период рождественских праздников. Так, стоимость билета в один конец из Рима в Палермо тогда составляла 511 евро за часовой перелет, что дороже, чем перелет из Рима в Нью-Йорк.

С тех пор правительство ввело новый закон, прекращающий внутренние рейсы на Сицилию и Сардинию в течение лета по ценам более чем на 200% выше обычных.

Новые законы также запрещают огромные скачки цен во время любых чрезвычайных ситуаций в национальном масштабе, что часто может вызвать скачок цен на рейсы. Согласно исследованию, это может повлиять на девять из десяти рейсов.

Так, отмечает издание, отдых в Италии может стать гораздо дешевле из-за ограничения динамического ценообразования.

«Мы вмешались, издав указ, защищающий рынок и потребителей. Государство должно вмешиваться, когда к гражданам применяются меры, которые не соответствуют рыночным правилам, но противоречат их правам и не защищают их», — прокомментировал решение министр промышленности Италии Адольфо Урсо.

Вместе с тем представители ирландского лоукостера Ryanair, выполняющего огромное количество рейсов в Италию, подвергли критике новый закон, заявив, что он «смешной и незаконный». Генеральный директор авиакомпании Эдди Уилсон призвал отменить его, добавив: «Если этого не произойдет, это повлияет на способность Ryanair работать в Италии».

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Телеканал 24 По материалам:

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