На 1 миллиард евро: в Германии увеличат расходы на украинских переселенцев — Finance.ua

На 1 миллиард евро: в Германии увеличат расходы на украинских переселенцев Сегодня 19:04 — Личные финансы

На 1 миллиард евро: в Германии увеличат расходы на украинских переселенцев

Переселенцы, спасающиеся от войны в Германии, смогут получить больше поддержки. В федеральном бюджете для украинцев выделили дополнительный 1 миллиард евро.

Об этом говорится на сайте Deutsche Welle

Федеральные земли смогут потратить дополнительные деньги на:

прием людей;

их размещение;

их обеспечение.

В этом году дополнительное финансирование уже выделялось. В общей сложности для украинских переселенцев предусмотрели 16 миллиардов евро.

Некоторые руководители общин заявляют, что находятся на пределе и больше не могут принимать украинцев.

Сколько могут получить украинцы в Германии

С 1 января 2023 года переселенцы в Германии получают:

502 евро для взрослых;

420 евро для детей от 14 до 17 лет;

348 евро для детей от 6 до 13 лет.

Ранее взрослые украинцы получали на 50 евро меньше — 449 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.