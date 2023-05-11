На 1 миллиард евро: в Германии увеличат расходы на украинских переселенцев — Finance.ua

На 1 миллиард евро: в Германии увеличат расходы на украинских переселенцев
Переселенцы, спасающиеся от войны в Германии, смогут получить больше поддержки. В федеральном бюджете для украинцев выделили дополнительный 1 миллиард евро.
Об этом говорится на сайте Deutsche Welle.
Федеральные земли смогут потратить дополнительные деньги на:
- прием людей;
- их размещение;
- их обеспечение.
В этом году дополнительное финансирование уже выделялось. В общей сложности для украинских переселенцев предусмотрели 16 миллиардов евро.
Некоторые руководители общин заявляют, что находятся на пределе и больше не могут принимать украинцев.
Сколько могут получить украинцы в Германии
С 1 января 2023 года переселенцы в Германии получают:
- 502 евро для взрослых;
- 420 евро для детей от 14 до 17 лет;
- 348 евро для детей от 6 до 13 лет.
Ранее взрослые украинцы получали на 50 евро меньше — 449 евро.
Пособие по безработице в Германии
Поделиться новостью