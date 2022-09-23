Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Мир
0
Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира
Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира
Нью-Йорк снова занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира.
Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон четыре года назад и с тех пор не уступает лидерство. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте, Нью-Йорк набрал 1 очко и лидирует с показателем 760, в то время как Лондон прибавил пять баллов к 731.
Тройку лидеров замыкает Сингапур, сместивший Гонконг на четвертое место и приблизившийся к Лондону на пять пунктов. Пятое место занимает Сан-Франциско, шестое — Шанхай, седьмое — Лос-Анджелес, восьмое — Пекин, девятое — Шэньчжэнь, и замыкает десятку Париж.
Сидней взлетел сразу на 10 мест и занял 13-ю строчку, Берлин отыграл 16 позиций и теперь разместился на 26-м месте.
Наиболее резкое падение в индексе продемонстрировала Джакарта, откатившаяся сразу на 26 позиций, на 95 место. Среди лидеров разочаровал Токио, опустившийся на семь строчек и занявший 16 место.
Напомним, индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 32-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тыс. респондентов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.