Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира — Finance.ua

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира Сегодня 11:45 — Мир

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Нью-Йорк снова занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира.

Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк обогнал в рейтинге Лондон четыре года назад и с тех пор не уступает лидерство. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в марте, Нью-Йорк набрал 1 очко и лидирует с показателем 760, в то время как Лондон прибавил пять баллов к 731.

Тройку лидеров замыкает Сингапур, сместивший Гонконг на четвертое место и приблизившийся к Лондону на пять пунктов. Пятое место занимает Сан-Франциско, шестое — Шанхай, седьмое — Лос-Анджелес, восьмое — Пекин, девятое — Шэньчжэнь, и замыкает десятку Париж.

Сидней взлетел сразу на 10 мест и занял 13-ю строчку, Берлин отыграл 16 позиций и теперь разместился на 26-м месте.

Наиболее резкое падение в индексе продемонстрировала Джакарта, откатившаяся сразу на 26 позиций, на 95 место. Среди лидеров разочаровал Токио, опустившийся на семь строчек и занявший 16 место.

Напомним, индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 32-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 11,9 тыс. респондентов.

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