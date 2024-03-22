Нью-Йорк признали главным финансовым центром мира — Finance.ua

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Нью-Йорк признали главным финансовым центром мира

Мир
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Нью-Йорк признали главным финансовым центром мира
Нью-Йорк признали главным финансовым центром мира
Нью-Йорк уже седьмой год занимает первое место в списке крупнейших финансовых центров мира.
Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).
  • Отмечается, что в сфере финансовых технологий Нью-Йорк сохраняет свои лидирующие позиции с 2018 года, за ним следует Лондон.
  • Сингапур занял третье место, после него следует Гонконг (4 место), Сан-Франциско (5 место), чему способствует его сильная роль в финансировании технологий.
  • Шанхай занял шестую позицию в рейтинге, за ним следует Женева (7 место), Лос-Анджелес опустился на восьмое место.
  • Чикаго остается на девятом, а Сеул занял 10 место, сместив Пекин на 11 позицию.
Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (66 место), Таллин занял 81 позицию, Варшава — 96 место, далее следует Рига (99 место). Замыкает рейтинг Буэнос-Айреса (121 место).

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Как отмечает Reuters, Нью-Йорк обогнал Лондон после того, как Британия проголосовала за выход из ЕС в 2016 году, что поставило под вопрос способность Лондона оставаться конкурентоспособным на глобальном уровне.
Как отмечается, в исследовании проанализирован 121 финансовый центр на основе 48 365 оценок, 8494 из которых предоставили финансовые специалисты, а также количественные данные Всемирного банка, ОЭСР, ООН и других организаций.
По материалам:
Фінансовий клуб
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