Нью-Йорк и Лондон Сити признаны крупнейшими финансовыми центрами мира — Finance.ua

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Нью-Йорк и Лондон Сити признаны крупнейшими финансовыми центрами мира

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Нью-Йорк и Лондон Сити признаны крупнейшими финансовыми центрами мира
Нью-Йорк и Лондон Сити признаны крупнейшими финансовыми центрами мира
Нью-Йорк разделил первое место в рейтинге ведущих мировых финансовых центров с Лондонским Сити.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет, опубликованный Корпорацией Лондонского Сити (City of London Corp).
Исследование, сравнивающее конкурентоспособность финансовых центров по 95 показателям, показало, что другие центры, такие как Франкфурт и Париж, также повышали свою привлекательность более быстрыми темпами, чем Лондон, чья оценка выросла всего на один пункт.

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«Наше конкурентное преимущество под угрозой», — сказал председатель правления Корпорации Лондонского Сити Крис Гейворд. «Необходим долгосрочный план стимулирования роста в секторе финансовых и профессиональных услуг».
Так, все меньше компаний выбирают листинг в Лондоне, в то время как существующие фирмы выходят на его фондовую биржу несмотря на изменения в правилах.
Корпорация Лондонского Сити призвала правительство исследовать, как убедить быстрорастущие отрасли «начать деятельность, оставаться и масштабироваться в Британии». Еще одним приоритетом является обеспечение того, чтобы Британия продолжала привлекать иностранные таланты, поскольку иностранные работники составляют 40% рабочей силы Сити.
По материалам:
Фінансовий клуб
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