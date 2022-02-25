Министр инфраструктуры: Дороги восстановим, мосты отстроим — Finance.ua
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Министр инфраструктуры: Дороги восстановим, мосты отстроим

Сегодня 14:35Казна и Политика
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Мининфраструктуры Украины находится в постоянном контакте с западными коллегами. Сейчас идет работа, чтобы Украина получила необходимую помощь.
«Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО. В частности, уже провел первый разговор с Государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом», — сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, цитирует официальный Telegram-канал Министерства.
По словам Кубракова, западным коллегам передают конкретный перечень потребностей украинской стороны для надежного и эффективного сопротивления российским оккупантам. В первую очередь речь идет о горючем, а также о гуманитарной и военной помощи.
«Мы фиксируем все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России. Все дороги будут восстановлены, а мосты — отстроены. Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, то наши западные соседи — следующие», — подчеркнул Александр Кубраков.
По материалам: Главком
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