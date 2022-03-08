«Мы допустили ошибку и нам жаль»: Shell останавливает покупку российской нефти и газа — Finance.ua
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«Мы допустили ошибку и нам жаль»: Shell останавливает покупку российской нефти и газа

Сегодня 17:12Фондовый рынок
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«Мы допустили ошибку и нам жаль»: Shell останавливает покупку российской нефти и газа«Мы допустили ошибку и нам жаль»: Shell останавливает покупку российской нефти и газа
Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.
Об этом сообщила пресс-служба Shell.
«Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, — несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок — было неправильным, и мы извиняемся», — пишет Shell.
Как и раньше, компания планирует передать доходы от этой нефти в пользу фонда для помощи украинцам. Компания, наконец, решила «немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты».
Одновременно с этим компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.
«Мы постараемся сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности на некоторых наших НПЗ», — пояснила компания.
Shell планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.
Также компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. «Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо больше времени», — объясняет Shell.
По материалам: Економічна Правда
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