МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа

Мир
12
МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа
МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа
Международный валютный фонд снизил прогноз роста немецкой экономики: вместо спрогнозированных ранее 2% по итогам 2022 года ВВП должен вырасти всего на 1,2%, а в 2023-м — на 0,8%, говорится в опубликованном 20 июля отчете организации.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Еще в мае эксперты МВФ ожидали роста примерно на 2% ежегодно. Для сравнения, в постпандемийном 2021 году ВВП вырос на 2,9%.
Основной повод для пессимизма — сокращение поставок газа из россии, которое может привести к серьезному спаду экономической активности и поднять инфляцию, отмечают в МВФ. Рост потребительских цен, согласно прогнозу, достигнет 7,7% в 2022 году, а к 2023 году сократится до 4,8%.
Читайте также
Сценарий, при котором импорт газа из россии полностью бы прекратился, привел бы к сокращению немецкого ВВП на 1,5% в 2022 году и на 2,7% в 2023-м, говорится в отчете.
Как уточнила эксперт МВФ по Германии Ойя Селасун, несмотря на множество факторов неопределенности, фонд видит потенциал роста для немецкой экономики: статистика спроса и производства вселяет оптимизм, но все упирается в войну россии против Украины и санкции. Германия сильно зависит от экспорта, цепочки поставок нарушены, и быстро эта ситуация не разрешится, считает Селасун.
Интересно, что до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, ВВП Германии рос 10 лет подряд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.