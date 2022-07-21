МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа — Finance.ua

МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа Сегодня 19:14 — Мир

МВФ ухудшил прогноз по экономике Германии из-за уменьшения поставок российского газа

Международный валютный фонд снизил прогноз роста немецкой экономики: вместо спрогнозированных ранее 2% по итогам 2022 года ВВП должен вырасти всего на 1,2%, а в 2023-м — на 0,8%, говорится в опубликованном 20 июля отчете организации.

Об этом пишет Deutsche Welle

Еще в мае эксперты МВФ ожидали роста примерно на 2% ежегодно. Для сравнения, в постпандемийном 2021 году ВВП вырос на 2,9%.

Основной повод для пессимизма — сокращение поставок газа из россии, которое может привести к серьезному спаду экономической активности и поднять инфляцию, отмечают в МВФ. Рост потребительских цен, согласно прогнозу, достигнет 7,7% в 2022 году, а к 2023 году сократится до 4,8%.

Сценарий, при котором импорт газа из россии полностью бы прекратился, привел бы к сокращению немецкого ВВП на 1,5% в 2022 году и на 2,7% в 2023-м, говорится в отчете.

Как уточнила эксперт МВФ по Германии Ойя Селасун, несмотря на множество факторов неопределенности, фонд видит потенциал роста для немецкой экономики: статистика спроса и производства вселяет оптимизм, но все упирается в войну россии против Украины и санкции. Германия сильно зависит от экспорта, цепочки поставок нарушены, и быстро эта ситуация не разрешится, считает Селасун.

Интересно, что до 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, ВВП Германии рос 10 лет подряд.

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