россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1» — Finance.ua
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россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1»

Энергетика
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После технического обслуживания «Северного потока-1» утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.
Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет Spiegel.
Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.
Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.
В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве отмечали, что полное прекращение поставок газа по «Северному потоку-1» связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины «Siemens», привезенной в Канаду для ремонта.
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До сих пор неясно, сколько газа россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. Последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые номинации — резервирование пропускной способности трубопроводов.
Эти заказы на транзит газа по газопроводу «Северный поток-1» в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на «Северный поток-1» по-прежнему составляют около 30% мощности.
Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против россии и отправить турбину для «Северного потока», которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что россия не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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