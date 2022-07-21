россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1» — Finance.ua

россия возобновила поставки газа в Германию через «Северный поток-1» Сегодня 10:15 — Энергетика

После технического обслуживания «Северного потока-1» утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет Spiegel

Представитель сообщил, что объемы поставок газа были заявлены примерно на том же уровне, что и до техобслуживания, то есть около 67 миллионов кубометров в сутки. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию. В Москве отмечали, что полное прекращение поставок газа по «Северному потоку-1» связано со срочно необходимыми работами на инфраструктуре газопровода, но прежде всего с выходом из строя турбины «Siemens», привезенной в Канаду для ремонта.

До сих пор неясно, сколько газа россия теперь хочет постоянно транспортировать по трубопроводу. До прекращения поставок 10 дней назад загрузка балтийского трубопровода составляла всего 40%. Последние несколько дней появились признаки того, что Россия может еще больше сократить объемы поставок газа. На это указывают так называемые номинации — резервирование пропускной способности трубопроводов.

Эти заказы на транзит газа по газопроводу «Северный поток-1» в четверг остались на пониженном уровне. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сообщил, что так называемые номинации на «Северный поток-1» по-прежнему составляют около 30% мощности.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против россии и отправить турбину для «Северного потока», которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что россия не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

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Українська правда По материалам:

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