Фонд, финансировавший «Северный поток-2», разорвет связи с российским проектом — Finance.ua

Фонд, финансировавший «Северный поток-2», разорвет связи с российским проектом Сегодня 10:45 — Энергетика

Фонд, финансировавший «Северный поток-2», разорвет связи с российским проектом

Немецкий общественный фонд, созданный для помощи российскому «Газпрому» в завершении строительства газопровода «Северный поток-2», хочет разорвать все связи с проектом.

Для этого фонду придется заплатить 12 млн евро ($12,10 млн), чтобы погасить обязательства перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG, сообщил газете Welt am Sonntag глава фонда Эрвин Зеллеринг.

Газета отметила, что фонд пока не уточнил, станут ли санкции препятствием для перевода денег.

Созданный в 2021 году на пожертвование в 20 млн евро от компании Nord Stream 2 AG и 200 тыс. евро от правительства Мекленбург — Передняя Померания, фонд имеет коммерческое подразделение для покупки и владения активами, необходимыми для завершения проекта.

В феврале Германия приостановила строительство газопровода стоимостью $11 млрд после разрыва отношений с москвой накануне вторжения россии в Украину. Вскоре после этого премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания объявил, что фонд будет ликвидирован.

Зеллеринг, глава фонда, сообщил, что его учреждение хочет разорвать все связи с «Северным потоком-2» после выплаты 12 млн евро по обязательствам швейцарской компании Nord Stream 2 AG.

Около 10 млн евро из общей суммы приходится на доходы от продаж оборудования, приборов и материалов, а также закупок, которые в свое время финансировала компания Nord Stream 2, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на фонд.

Кроме того, фонд вернет компании 2 млн евро, которые он взял в качестве авансовых платежей, добавила газета.

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УНІАН По материалам:

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