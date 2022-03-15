МВФ прогнозирует падение украинской экономики из-за войны на 10% — Finance.ua

МВФ прогнозирует падение украинской экономики из-за войны на 10%

Сегодня 21:35 — Казна и Политика

Из-за нападения россии Международный валютный фонд прогнозирует снижение реального ВВП Украины в 2022 году на 10%.

Об этом сказано в материалах МВФ, подготовленных в рамках процесса экстренного финансирования Украины на 1,4 млрд доларов США.

«Ожидается, что конфликт приведет к снижению реального ВВП в 2022 году на 10 процентов. Учитывая изменчивость событий в Украине, этот прогноз реального роста на ближайшую перспективу следует считать предварительным и склонным к очень большой неопределенности», — сказано в материалах.

Предполагается, что экономическое влияние конфликта будет прямым и серьезным, особенно на потребление и инвестиции, и будет постепенно ослабевать в течение года.

В МВФ ожидают, что чистый экспорт внесет скромный положительный вклад в рост — хотя негативные последствия для логистики производства и торговли повлияют как на экспорт, так и на импорт. Ожидается, что сжатие импорта будет преобладать, учитывая масштабное перемещение населения, растущую инфляцию и сохраняющуюся неопределенность.

По прогнозам экспертов фонда, экономика начнет восстанавливаться в 2023-24 годах на фоне реконструкции, однако, учитывая серьезные экономические последствия для средств к существованию, бизнеса и инфраструктуры, потребуются значительные усилия для восстановления довоенного потенциала роста (по оценкам, 4,0%) к концу прогнозируемого периода.

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