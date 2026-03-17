0 800 307 555
ру
МВФ дал Украине дедлайн для повышения налогов

МВФ ожидает от Украины принятия решений до конца марта
Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.
Об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о средствах из четырехлетней программы поддержки, в рамках которой Украина уже получила 1,5 млрд долларов. Общий объем финансирования составляет 8,1 млрд долларов.

Дедлайн и требования МВФ

Украинский парламент должен принять ряд законодательных изменений, которые подразумевают усиление налоговой нагрузки как для бизнеса, так и для домохозяйств.
Среди ключевых инициатив:
  • введение НДС для части плательщиков упрощенной системы;
  • понижение порога для налогообложения иностранных посылок.
Читайте также
Впрочем, часть этих предложений депутаты пока не рассмотрели. Bloomberg пишет, что это вызывает обеспокоенность МВФ относительно способности Украины выполнять условия программы.
«Могу сказать, что я обеспокоена», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.
Ожидается, что миссия МВФ начнет встречи с украинскими парламентариями с 18 марта, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Риски для финансирования

Задержка с принятием решений проходит на фоне политического напряжения в Верховной Раде. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, что усложняет их продвижение.
Президент Владимир Зеленский также публично призвал парламентариев активнее работать над необходимыми законопроектами.
«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — заявил он.
Читайте также
В то же время ситуация усложняется и внешними факторами. Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в ближайшие месяцы, в частности, из-за блокирования части помощи со стороны ЕС.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, в случае нехватки средств Нацбанк может быть вынужден напрямую финансировать бюджет, как это уже было в начале полномасштабной войны.

Почему это важно

Финансирование МВФ остается критически важным для стабильности экономики. От выполнения условий программы зависит не только приток средств от самого фонда, но и поддержка других международных партнеров.
В то же время, как пишет издание, предложенные налоговые изменения остаются непопулярными среди населения, что усложняет их принятие, особенно в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что в начале марта Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
МВФНалогиВерховная РадаДепутаты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems