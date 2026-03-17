МВФ дал Украине дедлайн для повышения налогов
Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.
Об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о средствах из четырехлетней программы поддержки, в рамках которой Украина уже получила 1,5 млрд долларов. Общий объем финансирования составляет 8,1 млрд долларов.
Дедлайн и требования МВФ
Украинский парламент должен принять ряд законодательных изменений, которые подразумевают усиление налоговой нагрузки как для бизнеса, так и для домохозяйств.
Среди ключевых инициатив:
- введение НДС для части плательщиков упрощенной системы;
- понижение порога для налогообложения иностранных посылок.
Впрочем, часть этих предложений депутаты пока не рассмотрели. Bloomberg пишет, что это вызывает обеспокоенность МВФ относительно способности Украины выполнять условия программы.
«Могу сказать, что я обеспокоена», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.
Ожидается, что миссия МВФ начнет встречи с украинскими парламентариями с 18 марта, чтобы обсудить дальнейшие шаги.
Риски для финансирования
Задержка с принятием решений проходит на фоне политического напряжения в Верховной Раде. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, что усложняет их продвижение.
Президент Владимир Зеленский также публично призвал парламентариев активнее работать над необходимыми законопроектами.
«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — заявил он.
В то же время ситуация усложняется и внешними факторами. Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в ближайшие месяцы, в частности, из-за блокирования части помощи со стороны ЕС.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, в случае нехватки средств Нацбанк может быть вынужден напрямую финансировать бюджет, как это уже было в начале полномасштабной войны.
Почему это важно
Финансирование МВФ остается критически важным для стабильности экономики. От выполнения условий программы зависит не только приток средств от самого фонда, но и поддержка других международных партнеров.
В то же время, как пишет издание, предложенные налоговые изменения остаются непопулярными среди населения, что усложняет их принятие, особенно в условиях войны.
Ранее мы сообщали, что в начале марта Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).
Также по теме
🔥 Баланс между карьерой, инвестициями и материнством — на Female Freedom Forum 2026
Что не допускают автомеханики при обслуживании собственных авто
Когда Словакия не будет оказывать аварийную помощь в энергетике Украины: что изменится
Рынок топлива: какая ситуация сейчас и чего ждать
Где в транспорте не действует льгота для пенсионеров: каковы ограничения
Хватает ли бензина и дизеля на украинских АЗС