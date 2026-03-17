МВФ дал Украине дедлайн для повышения налогов Сегодня 11:00

МВФ ожидает от Украины принятия решений до конца марта

Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.

Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о средствах из четырехлетней программы поддержки, в рамках которой Украина уже получила 1,5 млрд долларов. Общий объем финансирования составляет 8,1 млрд долларов.

Дедлайн и требования МВФ

Украинский парламент должен принять ряд законодательных изменений, которые подразумевают усиление налоговой нагрузки как для бизнеса, так и для домохозяйств.

Среди ключевых инициатив:

введение НДС для части плательщиков упрощенной системы;

понижение порога для налогообложения иностранных посылок.

Читайте также Когда введут НДС для ФЛП — сроки принятия закона

Впрочем, часть этих предложений депутаты пока не рассмотрели. Bloomberg пишет, что это вызывает обеспокоенность МВФ относительно способности Украины выполнять условия программы.

«Могу сказать, что я обеспокоена», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано.

Ожидается, что миссия МВФ начнет встречи с украинскими парламентариями с 18 марта, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Риски для финансирования

Задержка с принятием решений проходит на фоне политического напряжения в Верховной Раде. Часть депутатов не поддерживает предложенные изменения, что усложняет их продвижение.

Президент Владимир Зеленский также публично призвал парламентариев активнее работать над необходимыми законопроектами.

«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовой», — заявил он.

Читайте также МВФ предупредил об угрозе мировой экономики из-за войны на Ближнем Востоке

В то же время ситуация усложняется и внешними факторами. Украина рискует столкнуться с дефицитом финансирования в ближайшие месяцы, в частности, из-за блокирования части помощи со стороны ЕС.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, в случае нехватки средств Нацбанк может быть вынужден напрямую финансировать бюджет, как это уже было в начале полномасштабной войны.

Почему это важно

Финансирование МВФ остается критически важным для стабильности экономики. От выполнения условий программы зависит не только приток средств от самого фонда, но и поддержка других международных партнеров.

В то же время, как пишет издание, предложенные налоговые изменения остаются непопулярными среди населения, что усложняет их принятие, особенно в условиях войны.

Ранее мы сообщали , что в начале марта Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в размере 1,5 млрд долларов США по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.