МВД утвердило план действий на случай блэкаутов — Finance.ua

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МВД утвердило план действий на случай блэкаутов

Казна и Политика
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МВД утвердило план действий на случай блэкаутов
МВД утвердило план действий на случай блэкаутов
Министерство внутренних дел утвердило план действий на случай длительных отключений электроэнергии.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам заседания Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии.
«В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям», — сказал министр.

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По его словам, опираясь на опыт прошлого года, уже подготовлен план действий в случае длительных отключений электроэнергии.
«Главная цель — своевременное реагирование на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации», — заявил Клименко.
МВД видит своей функцией не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование Пунктов несокрушимости и т. п.
«Далеко не исчерпывающий перечень мер. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы», — подчеркнул министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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