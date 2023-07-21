МВД расширяет перечень областей, где проводят прозрачные экзамены на получение водительских прав — Finance.ua

МВД расширяет перечень областей, где проводят прозрачные экзамены на получение водительских прав Сегодня 15:47 — Личные финансы

МВД расширяет перечень областей, где проводят прозрачные экзамены на получение водительских прав

Пилотный проект по обеспечению прозрачности сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя с 3 августа расширят еще на 4 области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram

«7 недель назад мы начали пилотный проект по обеспечению прозрачности экзаменов для получения водительского удостоверения. В сервисных центрах МВД Киевщины, Львовщины, Одесщины и Винницкой области оборудовали камерами экзаменационные классы и авто, обеспечили запись звука. Никаких слепых зон и возможностей подсказок», — написал он.

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В каждом пилотном регионе ежедневно принимают более 700 теоретических и столько же практических экзаменов.

С первого раза сдает экзамены для получения водительского удостоверения только каждый четвертый.

«Результаты пилота говорят сами за себя. Так что мною принято решение расширить проект: Сумская, Ровенская, Житомирская и Кировоградская области присоединятся с 3 августа», — добавил Клименко.

Возможность получить онлайн-талон на практический экзамен в этих регионах стала доступна с пятницы, 21 июля.

Справка Finance.ua:

с 1 июня во Львовской, Киевской, Винницкой и Одесской областях проходит пилотный проект по обеспечению прозрачных условий сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД;

в классах для сдачи теории, а также в автомобилях сервисных центров МВД для сдачи практики теперь установлено больше камер наблюдения, которые не покидают слепых зон. Соответственно процессы сдачи экзаменов теперь полностью мониторятся.



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