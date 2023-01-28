МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше — Finance.ua

МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше Сегодня 14:45 — Личные финансы

МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше

В четырех городах Польши работают центры, где граждане Украины могут обменять водительские права.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

«С июля 2022 года Европейский Союз расширил возможности пользования украинским водительским удостоверением для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты в странах ЕС», — сказано в сообщении.

На период действия статуса разрешено:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена;

пользоваться украинским удостоверением водителя старого образца, оформленного только кириллицей, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод;

получить временное водительское удостоверение образца ЕС в случае утери или похищения украинского удостоверения.

Обмен происходит по следующему алгоритму:

человек обращается к администратору центра ГП «Документ», и они оформляют заявку;

затем ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине;

в случае успешного одобрения в Польше происходит печать и выдача нового водительского удостоверения.

Имеющееся водительское удостоверение человек должен оставить администратору центра ГП «Документ».

Восстановление водительского удостоверения при утере, утрате или краже — не предоставляется за границей, только обмен. Восстановить же документы можно только на территории Украины.

Путешествуя в Европу на автомобиле, нужно помнить, что при себе следует иметь Зеленую карту — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно. Покупайте полис онлайн на Finance.ua, чтобы не переплачивать на границе. А с картой Assistance вы можете обратиться за помощью 24/7 в любой день в году и получить необходимую помощь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.