МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше — Finance.ua
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МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше

Личные финансы
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МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше
МВД объяснило, как обменять украинское водительское удостоверение в Польше
В четырех городах Польши работают центры, где граждане Украины могут обменять водительские права.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.
«С июля 2022 года Европейский Союз расширил возможности пользования украинским водительским удостоверением для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты в странах ЕС», — сказано в сообщении.
На период действия статуса разрешено:
  • пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена;
  • пользоваться украинским удостоверением водителя старого образца, оформленного только кириллицей, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод;
  • получить временное водительское удостоверение образца ЕС в случае утери или похищения украинского удостоверения.
Обмен происходит по следующему алгоритму:
  • человек обращается к администратору центра ГП «Документ», и они оформляют заявку;
  • затем ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине;
  • в случае успешного одобрения в Польше происходит печать и выдача нового водительского удостоверения.
Имеющееся водительское удостоверение человек должен оставить администратору центра ГП «Документ».
Восстановление водительского удостоверения при утере, утрате или краже — не предоставляется за границей, только обмен. Восстановить же документы можно только на территории Украины.
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По материалам:
Finance.ua
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