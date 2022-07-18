Мужчины-военнослужащие смогут брать декретный отпуск — Finance.ua

Мужчины-военнослужащие смогут брать декретный отпуск Сегодня 16:45 — Личные финансы

Верховная Рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим по уходу за ребенком, однако есть условие.

Об этом сообщает в Telegram-канал и народный депутат Алексей Гончаренко.

Законопроект предлагает предоставлять декрет мужчинам-военнослужащим, в случае если его супруга — тоже военнослужащая.

«Речь идет о равных условиях в мирное время и военное время», — пишет депутат.

За соответствующий законопроект проголосовали 301 народный депутат.

«Как соавтор законопроекта, считаю, что этот вопрос сейчас насущный. Поэтому надеюсь, законопроект будет окончательно принят уже скоро», — добавляет Гончаренко.

Справка Finance.ua:

В 2021 году Кабинет Министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Как получить отпуск:

обратиться с заявлением к работодателю;

предоставить свидетельство о рождении ребенка;

отпуск можно получить не позднее чем через три месяца после рождения ребенка;

отпуск не может быть дольше 14 дней;

отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.

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