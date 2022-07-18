Мужчины-военнослужащие смогут брать декретный отпуск — Finance.ua
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Мужчины-военнослужащие смогут брать декретный отпуск

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Верховная Рада в первом чтении поддержала предоставление отпуска мужчинам-военнослужащим по уходу за ребенком, однако есть условие.
Об этом сообщает в Telegram-канал и народный депутат Алексей Гончаренко.
Законопроект предлагает предоставлять декрет мужчинам-военнослужащим, в случае если его супруга — тоже военнослужащая.
«Речь идет о равных условиях в мирное время и военное время», — пишет депутат.
За соответствующий законопроект проголосовали 301 народный депутат.
«Как соавтор законопроекта, считаю, что этот вопрос сейчас насущный. Поэтому надеюсь, законопроект будет окончательно принят уже скоро», — добавляет Гончаренко.

Справка Finance.ua:

  • В 2021 году Кабинет Министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Как получить отпуск:
  • обратиться с заявлением к работодателю;
  • предоставить свидетельство о рождении ребенка;
  • отпуск можно получить не позднее чем через три месяца после рождения ребенка;
  • отпуск не может быть дольше 14 дней;
  • отпуск нельзя взять деньгами, разделить на несколько частей.
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По материалам:
РБК-Україна
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