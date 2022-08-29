Мужчины смогут выезжать за границу под залог: как будет работать программа єВідрядження — Finance.ua

Мужчины смогут выезжать за границу под залог: как будет работать программа єВідрядження Сегодня 14:02 — Личные финансы

Мужчины смогут выезжать за границу под залог: как будет работать программа єВідрядження

С 1 сентября в Украине вводится программа єВідрядження, которая позволит военнообязанным украинцам выезжать из Украины на 7 дней, предварительно внеся залог в 200 тысяч гривен.

О том, как будет работать программа, рассказал член Комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа в эфире телемарафона.

«Пока эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет министров, мы хотим отработать услугу и увидеть, будет ли на самом деле у этой функции спрос», — отметил он.

На кого рассчитана єВідрядження

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

К тому же, чтобы воспользоваться возможностью выезда за границу, нужно соответствовать определенным критериям:

своевременно подать налоговую отчетность;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

Куда будут направляться средства из залога

Для того, чтобы воспользоваться услугой єВідрядження, мужчине нужно будет внести залог на сумму 200 тысяч гривен. По словам Штепы, эти деньги будут направляться в госбюджет, если человек уедет за границу и не вернется.

«Таким образом государство страхуется от массового выезда мужчин за границу. Кроме того, есть ограничение, что срок этой поездки сейчас составляет не более 7 дней — возможно его еще пересмотрят. Но в целом, я думаю, этого достаточно, чтобы решить рабочие вопросы», — пояснил он.

Сергей Штепа подчеркнул, что вопрос, куда направить залог, будет решать правительство. В то же время, по его словам, представители исполнительной власти уже четко сказали, что все эти средства будут направляться на ВСУ.

Будут ли нужны какие-то документы, кроме залога

Кроме этого, по словам Штепы, желающему уехать кроме залога, потребуются документы, возможно, не со стороны приглашающей человека страны, а со стороны работодателя.

«И именно работодатель будет нести полную ответственность, потому что мы знаем, есть некоторые компании, которые уже практиковали предоставление возможности выезда за границу мужчинам незаконным способом. Для того чтобы этого избежать, именно работодатель будет нести ответственность и подтверждать ее именно документальным путем» , — объяснил Штепа.

Как будет фиксироваться возвращение в Украину

Фиксировать возвращение человека, выехавшего из Украины по программе єВідрядження, по словам Штепы, будут работники ГПСУ.

«Я думаю, что это будет фиксироваться непосредственно пограничниками, которые должны внести соответствующую отметку в базу данных о том, что человек уехал за границу, а затем вернулся. Я думаю, будет введен какой-то механизм автоматической фиксации, что человек не вернулся в Украину в срок, в который должен это сделать», — объяснил он.

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