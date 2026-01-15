0 800 307 555
ру
Мужчина с игрушечным пистолетом пытался ограбить обменники (фото)

Криминал
39
Злоумышленник угрожал кассирам пистолетом и требовал деньги. Правоохранители разыскали его и задержали менее чем через два часа и изъяли пистолет, который оказался игрушечным.
Кассир одного из обменников на проспекте Николая Бажана позвонила на спецлинию 102 после того, как неизвестный мужчина зашел в помещение пункта обмена валют и, угрожая пистолетом, требовал у нее деньги из кассы, однако, не получив их, сбежал с места происшествия.
Вскоре с аналогичными требованиями подозреваемый зашел в другой пункт обмена валют, расположенный на той же улице. Кассир успела скрыться, так что злоумышленник остался ни с чем.
В результате слаженного взаимодействия работников территориальных подразделений, в частности участковых офицеров и оперативников Днепровского и Дарницкого управлений полиции, подозреваемого разыскали и задержали менее чем через два часа после совершения нападений. Им оказался 29-летний житель столицы. Правоохранители изъяли у него пистолет, оказавшийся игрушечным.
Следователи Дарницкого управления полиции при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины — разбой, совершенный в условиях военного положения, связан с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья личности.
Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
