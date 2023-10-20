Мужчина получил рекордный штраф на $1,4 млн за превышение скорости (фото) — Finance.ua

Мужчина получил рекордный штраф на $1,4 млн за превышение скорости (фото) Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Водитель был поражен, когда узнал, что ему пришел штраф в размере $1,4 млн за превышение скорости.

Американец Коннор Като из штата Джорджия ехал на своем автомобиле со скоростью 145 км/ч в зоне, где установлено ограничение скорости 89 км/ч. Мужчину остановили полицейские и выписали ему штраф, передает Lad Bible.

Водитель ожидал большого штрафа, потому что любой житель штата, проехавший со скоростью более 56 км/ч сверх установленной скорости, получает максимальную сумму штрафа в $1 000.

Однако ему пришел счет на $1,4 млн. Коннор подумал, что это ошибка, а потому решил позвонить в суд. Там ему ответили, что он должен раскошелиться на деньги или явиться на заседание суда.

«Я сказал: «Возможно, это опечатка», а она ответила: «Нет, сэр, вы либо платите сумму, либо приходите в суд 21 декабря в 13:30», — рассказал водитель.

Позже американец узнал, что штраф — лишь временная сумма, автоматически сгенерированная ПО, которой суд пользуется для выдачи штрафов таким «суперскоростным водителям». По словам представителя города Саванна, поскольку водители должны находиться в суде в рамках обязательного условия для привлечения к ответственности, это число просто генерирует программное обеспечение.

Пресс-секретарь местной администрации Джошуа Пикок добавил, что подобные гигантские суммы штрафа нужны, чтобы запугивать граждан и вызвать их в суд. В дальнейшем решение о штрафе Като должен принять судья.

MMR По материалам:

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