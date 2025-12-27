Мужчин в возрасте от 25 лет среди студентов стало вдвое меньше Сегодня 09:12

Количество студентов-мужчин в возрасте от 25 лет, поступивших в учебные заведения в 2025 году, уменьшилось более чем вдвое.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

У нас более чем в два раза уменьшилось количество мужчин 25+ на разных уровнях образования, то есть это уже не способ уклонения от мобилизации. Унормировано предохранителями, барьерами поступление на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, и сегодня можем сказать, что мы возвращаемся к сбалансированным показателям (как были) до полномасштабного вторжения — сказал Трофименко.

По его словам, достичь этого удалось благодаря проверкам учебных заведений, которые осуществляются на основе данных из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Мы видим количественные показатели в ЕГЭБО, сколько учится мужчин в возрасте от 25 лет в том или ином заведении. И когда показатель превышает здравый смысл, то Государственная служба качества образования проверяет такие заведения, и по итогам такой проверки происходит отчисление и работа правоохранительных органов. Проверяется факт обучения — есть факты, когда такие студенты не учатся — сказал Трофименко.

Он отметил, что больше всего таких случаев фиксировалось на уровне профессионального высшего образования.

По данным МОН, в учреждения профессионального высшего образования в 2024 году поступил 55 581 человек от 25 лет (в 2023 году — 5953, в 2022-м — 576), в 2025-м — 24 819.

На бакалавриат в 2024 году поступило 16 655 мужчин в возрасте 25+ (в 2023 году — 19 733, в 2022-м — 8 089), в 2025-м — 12 190.

На магистратуру в 2024 году поступило 26 164 человека в возрасте 25+ (в 2023-м — 837, в 2022-м — 313), в 2025 году — 9084.

В аспирантуру в 2024 году поступило 7017 мужчин от 25 лет (в 2023-м — 16 368, в 2022-м — 8321), в 2025-м — 2244.

Замминистра отметил, что нарабатывается законопроект по урегулированию последовательности обучения, в том числе в учреждениях профобразования и профессионального высшего образования.

То есть, если человек до 25 лет поступает, то образование последовательное и человек имеет право на отсрочку. Если поступает после 25 лет или это второе, третье образование, то права на отсрочку (от мобилизации. — Ред.) не имеет — сказал Трофименко.

Укрінформ

