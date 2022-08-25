Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил — Finance.ua
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Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил

Технологии&Авто
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Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил
Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил, www.shelby.com
Он выстроен на базе обычного Mustang Shelby GT500, но вместо приводного нагнетателя оснащен двумя турбокомпрессорами.
Источником вдохновения для инженеров стал одноименный экспериментальный «Мустанг» 2008 года. Двухдверка выйдет крохотной серией в 30 экземпляров и будет стоить от 209 995 долларов.
В 2010 году Shelby American при поддержке Nelson Racing Engines построила один из самых экстремальных «Мустангов» в истории — GT500 Code Red. Фастбек получил двигатель V8 5.4 с турбокомпрессорами Turbonetics и двойную топливную систему, позволяющую ему работать на обычном и гоночном топливе.
Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил
www.shelby.com
Цену подкрепляет значительный перечень наработок. К примеру, двигатель GT500 Code Red полностью собран вручную, оснащен двумя турбокомпрессорами Xona 7869S, новой топливной системой и блоком управления.
Электроника сама регулирует мощность в зависимости от содержания этанола в топливе, причем максимальная отдача доступна только на смеси E85. К тому же у Code Red есть настраиваемый «антибукс», режим для драга и продвинутый лаунч-контроль.
Также машине достались стабилизаторы Ford Performance, усиленные полуоси и регулируемые по высоте пружины. Заодно перекалиброваны амортизаторы MagneRide и добавлены пластины для регулировки развала. Капот, передний сплиттер и антикрыло сделаны из углепластика.
Mustang Shelby GT500 получил версию мощностью 1300 лошадиных сил
www.shelby.com
Из салона убран второй ряд сидений и установлен полукаркас безопасности для крепления ремней. Важное уточнение: с набором Code Red купе GT500 лишается заводской гарантии и допуска на обычные дороги.
По материалам:
Телеканал 24
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