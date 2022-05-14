Мультимедийная система Android Auto получит существенное обновление — Finance.ua

Мультимедийная система Android Auto получит существенное обновление

Мультимедийная система Android Auto получит существенное обновление

Обновление называется Coolwalk и включает в себя существенную переработку каждой части Android Auto.

Теперь водитель будет видеть перед собой разделенный на несколько частей экран, очень похожий на приборную панель CarPlay. Каждая из этих частей Android Auto будет показывать необходимые за рулем функции, выводимые из смартфона.

Большая часть экрана будет показывать навигацию — карты Google или любое другое навигационное приложение. В отличие от Apple, пользователям Google также будет доступна динамическая панель, которая может отображать часы и дату, текст уведомления и пропущенные звонки.

Эта же панель может использоваться пользователями для быстрого ответа на сообщения.

Нижняя часть экрана теперь имеет панель, напоминающую панель задач. Пользователям предоставляется такая информация, как текущее время, знак мобильного телефона и уровень заряда аккумулятора, а левая сторона используется для открытия Google Assistant, просмотра уведомлений и доступа к ящику приложений.

В общем, Android Auto выглядит гораздо современнее, а режим разделенного экрана сделает взаимодействие с приложением более удобным на небольших дисплеях. Иными словами, вам не понадобится широкоформатный экран для одновременного запуска нескольких приложений, и именно это сделало панель инструментов CarPlay такой великолепной.

Google утверждает, что обновление Android Auto будет запущено для первых пользователей уже летом.

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