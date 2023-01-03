МТСБУ запретили с января 2023 года любые скидки на полис Зеленая карта — Finance.ua

МТСБУ запретили с января 2023 года любые скидки на полис Зеленая карта Сегодня 14:21 — Страхование

Важная новость для клиентов страхования. Согласно официальному приказу МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), регулирующему стоимость страхового полиса Зеленая карта, с 1.01.2023 года любые скидки на данный полис находятся под запретом для всех страховых агрегаторов и компаний Украины. ( Письмо МТСБУ).

Finance.ua — украинский сервис и мы ведем свою деятельность в рамках установленных правил и законов соответствующих служб, поэтому мы вынуждены убрать скидку на Зеленую карту с нашего ресурса и не предоставлять ее в дальнейшем.

Но мы любим своих клиентов и не оставим вас без приятных подарков.

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