МТСБУ запретили с января 2023 года любые скидки на полис Зеленая карта — Finance.ua
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МТСБУ запретили с января 2023 года любые скидки на полис Зеленая карта

Страхование
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Важная новость для клиентов страхования. Согласно официальному приказу МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины), регулирующему стоимость страхового полиса Зеленая карта, с 1.01.2023 года любые скидки на данный полис находятся под запретом для всех страховых агрегаторов и компаний Украины. (Письмо МТСБУ).
Finance.ua — украинский сервис и мы ведем свою деятельность в рамках установленных правил и законов соответствующих служб, поэтому мы вынуждены убрать скидку на Зеленую карту с нашего ресурса и не предоставлять ее в дальнейшем.
Но мы любим своих клиентов и не оставим вас без приятных подарков.
Покупайте зеленую карту на Finance.ua сроком от 2 месяцев и получайте промокод на 3 месяца бесплатного просмотра кино на Sweet TV!

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По материалам:
Finance.ua
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