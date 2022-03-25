МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью — Finance.ua
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МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью

Сегодня 19:25Страхование
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МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусьюМТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью
Из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины общее собрание полных членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) расторгло с национальными бюро россии и беларуси двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».
Как сообщает пресс-служба МТСБУ, с 00:00 5 апреля 2022 года любые страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины.

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При этом транспортные средства, не имеющие соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными).
Кроме этого, с 5 апреля текущего года прекращается действие всех украинских договоров международного страхования «Зеленая карта» на территории россии и реларуси.
Страховщикам полным членам МТСБУ запрещается заключать договоры международного страхования «Зеленая карта», действие которых распространяется на территорию россии или беларуси.

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По материалам: Діло
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