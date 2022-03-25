МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью — Finance.ua

МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью
Из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины общее собрание полных членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) расторгло с национальными бюро россии и беларуси двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».
Как сообщает пресс-служба МТСБУ, с 00:00 5 апреля 2022 года любые страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины.