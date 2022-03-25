МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью — Finance.ua

МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью

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МТСБУ расторгло двусторонние соглашения с россией и беларусью

Из-за вооруженной агрессии российской федерации против Украины общее собрание полных членов Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) расторгло с национальными бюро россии и беларуси двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта».

Как сообщает пресс-служба МТСБУ, с 00:00 5 апреля 2022 года любые страховые сертификаты «Зеленая карта», выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины.

При этом транспортные средства, не имеющие соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными).

Кроме этого, с 5 апреля текущего года прекращается действие всех украинских договоров международного страхования «Зеленая карта» на территории россии и реларуси.

Страховщикам полным членам МТСБУ запрещается заключать договоры международного страхования «Зеленая карта», действие которых распространяется на территорию россии или беларуси.

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