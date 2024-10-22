МСЭК и инвалидность прокуроров. Зеленский издал указ и анонсировал кадровые решения — Finance.ua
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МСЭК и инвалидность прокуроров. Зеленский издал указ и анонсировал кадровые решения

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МСЭК и инвалидность прокуроров. Зеленский издал указ и анонсировал кадровые решения
МСЭК и инвалидность прокуроров. Зеленский издал указ и анонсировал кадровые решения
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором рассматривалась ситуация с МСЭК и злоупотребление должностными лицами при получении инвалидности, говорится в сообщении на странице Facebook президента. Нужны кадровые решения и «политическая ответственность» Генпрокурора, заявил Зеленский.
Президент заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко о проверках и расследованиях уголовных правонарушений. Зеленский отметил, что установлены многие факты нарушений и «очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц».
Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Оксана Жолнович по поводу шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне. Отдельно СНБО рассмотрел ситуацию в системе органов прокуратуры. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин, говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что утвердил указом перечень решений СНБО, «которые вернут справедливость».
Речь идет, в частности, о цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, проверке деклараций членов МСЭК, проверке и пересмотре необоснованных решений об инвалидности должностных лиц и аудите соответствующих пенсионных начислений, законодательных изменениях для неотложного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине пересмотре системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.
«Считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональная. Поручил премьер-министру решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в том числе соответствующих министерств. Требуются кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины», — заявил президент Владимир Зеленский.
По материалам:
Forbes.ua
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