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Можно ли запитать телевизор от аккумулятора автомобиля

Технологии&Авто
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Когда отключают электричество или хочется взять телевизор на природу, многие задумываются: сможет ли автомобильный аккумулятор обеспечить питание телевизора и надолго его хватит?
Оказывается, запитать телевизор от автомобильного аккумулятора вполне реально. Но есть важный нюанс: обычные автомобильные аккумуляторы рассчитаны на короткие всплески питания, в отличие от аккумуляторов с глубокими циклами, которые создавались для постоянной отдачи энергии.
Однако в экстренной ситуации или во время отдыха на природе обычный автомобильный аккумулятор способен временно запитать телевизор. Главное — правильно подключить оборудование и не разрядить аккумулятор, пишет BGR.

Как смотреть телевизор от аккумулятора

Обычный автомобильный аккумулятор выдает 12 вольт постоянного тока, а телевизоры работают от переменного тока. Поэтому напрямую подключить телевизор к аккумулятору нельзя — понадобится инвертор.
Инвертор преобразует постоянный ток (DC) от аккумулятора в переменный ток (AC), который необходим бытовой электронике. Существует два основных типа следующих устройств: инверторы с модифицированной синусоидой и инверторы с чистой синусоидой. Для телевизоров лучше выбирать второй вариант, поскольку он обеспечивает более стабильное питание и снижает риск повреждения.
При покупке соответствующего инвертора схема подключения выглядит просто: аккумулятор соединяется с инвертором, а к инвертору подключается телевизор.
При этом важно соблюдать правила безопасности: аккумулятор и инвертор должны находиться в хорошо проветриваемом месте, при подключении желательно использовать защитные очки и перчатки, а при отключении сначала отсоединять минусовую клемму.
По материалам:
УНІАН
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