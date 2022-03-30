Можно ли заключать сделки по покупке недвижимости во время военного положения — Finance.ua

Можно ли заключать сделки по покупке недвижимости во время военного положения

Сегодня 13:01 — Личные финансы

С началом войны россии против Украины была приостановлена работа части реестров с целью поддержания безопасности, среди них и Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Что это значит? Поскольку право собственности на недвижимость согласно законодательству возникает с момента государственной регистрации такого права, отключение реестра фактически означает невозможность завершения сделки купли-продажи и приобретения права собственности.

К тому же ограничиваются возможности покупателя проверить, что продавец действительно является надлежащим собственником недвижимости.

Что делать? В связи с ситуацией у некоторых собственников возникает необходимость продать собственную недвижимость, для минимизации своих рисков или из-за затруднительного финансового положения, а некоторые участники рынка хотят вложить средства в недвижимость, понимая все риски.

В таком случае стороны могут согласовать определенные договорные механизмы, которые позволят продавцу получить часть или даже все средства за недвижимость, а покупателю обязательства продавца продать объект недвижимости после того, когда такая возможность появится.

Но будет ли такое обязательство обеспечено возможностью принудительного исполнения? Вряд ли. Вероятно, можно лишь обеспечить возможность возврата уплаченных средств и платы за их использование, а также определенных штрафных санкций.

Следовательно, в зависимости от конкретных обстоятельств сделки, собственников имущества и покупателей, есть значительное количество юридических и практических механизмов, которые могут помочь добросовестным сторонам сделки реализовать их волеизъявление с контролируемыми рисками, на которые стороны идут заведомо.

Определенную защиту от недобросовестных действий и юридическую проверку объекта (due diligence) можно осуществить.

Есть реальные механизмы, позволяющие сторонам чувствовать себя защищенными в таких обстоятельствах, например, определенные виды ограничений для недвижимости, значительные санкции, гарантийные письма сторон об осознании действий и отсутствии претензий друг к другу после окончания военных действий, безотзывные доверенности или выбор юрисдикции, где может быть разрешен потенциальный спор.

Существует значительное количество документов и других доказательств, которые могут свидетельствовать о законности или незаконности владения недвижимостью продавцом.

Для тех же участников правоотношений, стремящихся к максимальной юридической защите и предсказуемости транзакции, целесообразно подождать возобновления работы реестров.

Кабинет Министров Украины издал Постановление № 209 от 6 марта 2022 года "Некоторые вопросы государственной регистрации в условиях военного положения и внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 164 от 28 февраля 2022 года, где указываются определенные особенности государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений.

Регистрация проводится исключительно государственными регистраторами юридических лиц, физических лиц — предпринимателей, государственными регистраторами прав на недвижимое имущество и их обременений, должностными лицами Министерства юстиции, его территориальных органов, включенными в утвержденный Министерством юстиции перечень государственных регистраторов и должностных лиц, которым в условиях военного положения предоставляется доступ в Государственный реестр прав на недвижимое имущество и/или Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

Перечень может предусматривать ограничения (условия) проведения (принятия) регистрационных действий (решений о государственной регистрации прав) включенными в него государственными регистраторами или должностными лицами.

Следовательно, эксперты надеются, что вскоре появится список лиц, которым будет предоставлен доступ к реестру, а также условия и особенности проведения регистрационных действий.

15 марта 2022 года был принят Закон Украины «О создании резервных копий государственных информационных ресурсов и защите информации в условиях действия военного положения».

Что это даст? Можно ожидать, что вскоре работа реестров будет восстановлена на определенных территориях и с определенными ограничениями, требуемыми условиями военного положения.

Также следует отметить, что даже после возобновления работы реестров необходимо будет более тщательно относиться к оформлению сделок с недвижимостью с учетом всех обстоятельств и условий военного положения.

Например, можно ожидать более распространенного применения статьи 233 Гражданского кодекса Украины, устанавливающей правовые последствия сделки, совершенной лицом под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях.

Такая сделка может быть признана судом недействительной независимо от того, кто был ее инициатором. Поэтому следует очень осторожно и подробно подходить к избранию механизма отчуждения и условий договора для минимизации этого фактора.

Можно утверждать, что участники гражданских правоотношений даже в условиях военного положения могут найти законные пути реализации своего волеизъявления по купле-продаже объектов недвижимости.

Однако они должны объективно оценивать свою готовность работать в условиях повышенных рисков, что непременно найдет свое отражение в цене объекта.

Поэтому при отсутствии чрезвычайно затруднительного положения продавцы, очевидно, будут ожидать стабилизации рынка, что позволит получить реальную рыночную стоимость объекта недвижимости.

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