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Можно ли выселить человека из дома по требованию владельца (решение суда)

Личные финансы
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Можно ли выселить человека из дома по требованию владельца (решение суда)
Можно ли выселить человека из дома по требованию владельца (решение суда)
Вышгородский районный суд Киевской области в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по иску владелицы жилого дома к нескольким ответчикам об устранении препятствий в пользовании и распоряжении имуществом путем выселения.
Суд дал оценку доводам о законности проживания в спорном жилье и правомерности вмешательства в право собственности.

Суть дела

Истица обратилась в суд с требованием устранить препятствия в пользовании жилым домом, расположенным в Киевской области, путем выселения лиц, которые, по ее утверждению, без надлежащих правовых оснований самовольно вселились в дом и продолжают в нем проживать.
Она отмечала, что не давала согласия на проживание этих лиц, не заключала с ними никаких договоров, а также фактически была лишена доступа к жилью, поскольку ответчики сменили замки и сделали невозможным свободное пользование имуществом.

Подробности

Спорный жилой дом расположен на земельном участке, первоначально находившемся в собственности ответчика, а строительство объекта осуществлялось во время его пребывания в браке с матерью истицы.
Впоследствии земельный участок был отчужден в пользу истицы по договору дарения, после чего она оформила право собственности на жилой дом как законченный объект недвижимости.
Ответчик возражал против иска, указывая, что строительство дома осуществлялось им в течение длительного времени за собственные средства, а вселение в жилье произошло законно, поскольку он является отцом истицы и проживает в спорном доме как в своем единственном фактическом жилье.
Другие ответчики объяснили, что проживают в доме как родственники и члены семьи, а их вселение произошло с согласия одного из проживающих. Они также ссылались на отсутствие другого жилья и сложные жизненные обстоятельства.
Судом установлено, что после вселения ответчиков доступ истицы к дому был ограничен, между сторонами возник продолжительный конфликт, а жилье фактически используется лицами, возражающими против требований владельца о выселении.

Выводы суда

Суд отметил, что владелец жилого дома имеет право требовать устранения каких-либо препятствий в осуществлении своего права пользования и распоряжения имуществом, в том числе путем выселения лиц, не имеющих надлежащих правовых оснований для проживания.
Вместе с тем суд подчеркнул, что в случаях, когда лицо фактически длительное время проживает в жилье и имеет постоянные связи с ним, такое жилье может считаться «жилищем» в понимании статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что требует оценки пропорциональности вмешательства.
Суд установил, что ответчик, являющийся отцом истицы, вселился в спорный дом до момента оформления права собственности истицы на него, а его проживание носит длительный характер и связано с фактическим созданием и использованием этого жилья как семейного.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что выселение этого лица составляло бы непропорциональное вмешательство в право на уважение жилища.
В то же время, в отношении других ответчиков суд установил, что они вселились в жилой дом без согласия владельца и не являются членами его семьи в понимании закона. Доказательств наличия правовых оснований для их проживания в спорном доме не предоставлено.
Суд также учел, что после их вселения владелица фактически была лишена доступа к своему имуществу, а ответчики продолжают проживать в доме и отказываются его покидать.
Суд пришел к выводу, что в отношении этих лиц имеет место самовольное занятие жилья и есть основания для защиты права собственности путем их выселения.
Суд принял иск удовлетворить частично. Устранить для истицы препятствия в использовании и распоряжении жилым домом путем выселения лиц, не имеющих законных оснований для проживания в нем, без предоставления другого жилого помещения. В остальных требованиях отказано.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном суде.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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