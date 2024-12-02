Можно ли вернуть товар, приобретенный со скидкой — Finance.ua

Можно ли вернуть товар, приобретенный со скидкой Сегодня 08:33 — Личные финансы

Можно ли вернуть товар, приобретенный со скидкой

Акции и рекламные скидки — эти беспроигрышные методы привлечения покупателей всегда активно применяют магазины, особенно в канун новогодних праздников.

Покупатели уже успели привыкнуть к подобным мерам и активно совершают покупки, несмотря на привычную надпись «Акционный товар возврату и обмену не подлежит». Однако стоит отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Как гласит закон

Согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или оп другим причинам не может быть использован по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

При каких условиях возможен обмен или возврат

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возврату) на основаниях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. № 172.

«Напоминаем, если ваши права как потребителя нарушены, и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы», — подчеркнули в ведомстве.

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