Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста — Finance.ua
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Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста

Казна и Политика
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Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста
Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста
Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников, согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ), то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.
Об этом пишет Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.
В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.
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Но следует отметить, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ).
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Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.
По материалам:
Finance.ua
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