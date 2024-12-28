Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста — Finance.ua

Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Можно ли в период военного положения уволить работника предпенсионного возраста

Если в организации производства и труда произошли изменения, в том числе сокращение численности или штата работников, согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ), то трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть расторгнут.

Об этом пишет Управление инспекционной деятельности в Винницкой области.

В таких случаях работодатель должен соблюдать требования статьи 42 КЗоТ, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

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Но следует отметить, что при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в том числе работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пенсионного возраста, при достижении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ).

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Поэтому лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.

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